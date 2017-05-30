Вологжанин украл кроликов на даче соседа и съел их

30.05.2017 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу семи кроликов, сообщает областное управление МВД. Инцидент произошел в садоводческом обществе «ВРЗ-2».

К правоохранителям обратился 44-летний житель областной столицы и  рассказал, что из подсобки на его дачном участке пропали шесть кроликов. Мужчина обнаружил пропажу, когда пришел их кормить. Ущерб составил порядка 17 тысяч рублей. Приехавшие на место полицейские установили, что злоумышленник проник в подсобку, повредив замок входной двери. Выяснилось также, что ранее из пристройки уже пропадал один кролик, но хозяева не придали этому значения.

Вскоре сыщикам удалось задержать подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 48-летний мужчина, проживающий неподалеку с дачным участком потерпевшего. Он признался стражам правопорядка, что давно приметил животных и украл сначала одного кролика. Затем мужчина решил повторить попытку и похитил еще шестерых питомцев. Со слов задержанного, часть животных он съел, а часть продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Тэги: кража, кролики
Фото областного УМВД
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