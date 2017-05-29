Вологодское отделение Сбербанка организовало серию мероприятий для предпринимателей

Вологодское отделение Сбербанка организовало серию «Деловых завтраков», приуроченных ко Дню предпринимателя. Мероприятия прошли в Вологде и Череповце.

- День предпринимателя - это праздник энергичных, инициативных людей, способных ставить перед собой самые высокие цели и достигать их, - отметил Сергей Нечаев, управляющий Вологодским отделением Сбербанка. - В Вологодском отделении Сбербанка обслуживаются более 15 тысяч клиентов-предпринимателей. Мы ценим ваше доверие, рады участвовать в развитии вашего бизнеса.

В ходе «Деловых завтраков» сотрудники банка провели презентацию новых кредитных продуктов Сбербанка для малого бизнеса и пакетных предложений, помогающих экономить на банковском обслуживании. С актуальной информацией также выступили партнеры банка – руководители АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства», Корпорации развития Вологодской области, АНО «Агентство городского развития г. Череповец» и регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

- Сбербанк продолжит внедрять изменения, направленные на сокращение сроков и повышение удобства кредитования, - комментирует Андрей Киселев, заместитель управляющего Вологодским отделением Сбербанка. - Например, недавно наш банк предложил клиентам новый продукт - SMART-кредиты. На основании имеющейся информации по клиенту мы рассчитываем возможную сумму кредита, оптимальный срок кредитования, процентную ставку. Время оформления документов по данному продукту, как правило, не превышает одного рабочего дня. Клиентам Вологодского отделения мы уже выдали более 80 таких кредитов, на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Также сотрудники Вологодского отделения Сбербанка приняли участие в церемонии вручения региональной премии «Серебряный Меркурий» и других торжественных мероприятиях в честь Дня предпринимателей, проходивших в Вологде, Череповце и районных центрах. В ходе этих мероприятий представители банка отметили клиентов, достигших наивысших результатов в развитии бизнеса за последний год.