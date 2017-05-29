Вологодское отделение Сбербанка организовало серию мероприятий для предпринимателей

29.05.2017 [Новости компаний]

Вологодское отделение Сбербанка организовало серию «Деловых завтраков», приуроченных ко Дню предпринимателя. Мероприятия прошли в Вологде и Череповце.

- День предпринимателя - это праздник энергичных, инициативных людей, способных ставить перед собой самые высокие цели и достигать их, - отметил Сергей Нечаев, управляющий Вологодским отделением Сбербанка. - В Вологодском отделении Сбербанка обслуживаются более 15 тысяч клиентов-предпринимателей. Мы ценим ваше доверие, рады участвовать в развитии вашего бизнеса.

В ходе «Деловых завтраков» сотрудники банка провели презентацию новых кредитных продуктов Сбербанка для малого бизнеса и пакетных предложений, помогающих экономить на банковском обслуживании. С актуальной информацией также выступили партнеры банка – руководители АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства», Корпорации развития Вологодской области, АНО «Агентство городского развития г. Череповец» и регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

- Сбербанк продолжит внедрять изменения, направленные на сокращение сроков и повышение удобства кредитования, - комментирует Андрей Киселев, заместитель управляющего Вологодским отделением Сбербанка. - Например, недавно наш банк предложил клиентам новый продукт - SMART-кредиты. На основании имеющейся информации по клиенту мы рассчитываем возможную сумму кредита, оптимальный срок кредитования, процентную ставку. Время оформления документов по данному продукту, как правило, не превышает одного рабочего дня. Клиентам Вологодского отделения мы уже выдали более 80 таких кредитов, на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Также сотрудники Вологодского отделения Сбербанка приняли участие в церемонии вручения региональной премии «Серебряный Меркурий» и других торжественных мероприятиях в честь Дня предпринимателей, проходивших в Вологде, Череповце и районных центрах. В ходе этих мероприятий представители банка отметили клиентов, достигших наивысших результатов в развитии бизнеса за последний год.

Тэги: сбербанк
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
В Москве в лагере дальнобойщиков задержали беременную вологжанку Надежду Куражковскую
Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год
Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег
В Череповце воспитатель детского сада «Матрешка» скончалась на работе
Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб
Строить школу на улице Северной в Вологде будет «Горстройзаказчик»
Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам
Экс-гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» освободили от штрафа за неуплату налогов по амнистии в связи с 70-летием Победы
Без вести пропавшая в Кадуйском районе девушка найдена убитой
29.05.2017 [Происшествия]

В Тарногском районе женщину-адвоката, дважды задержанную пьяной за рулем, приговорили к 300 часам обязательных работ

1082
0
26.05.2017 [Общество]

Пешеходный Красный мост в Вологде планируют отремонтировать на средства федерального бюджета

2066
1
30.05.2017 [Происшествия]

Вологжанин украл кроликов на даче соседа и съел их

486
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Верховажском районе «Шкода» опрокинулась в кювет: четыре человека пострадали
Всего 2,5 % жителей Вологды не пользуются общественным транспортом
В Устюжне на мать, которая спрятала тело младенца в ящике для газовых баллонов, завели уголовное дело
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
Вологжанин украл кроликов на даче соседа и съел их
Вологда вошла в двадцатку городов России с самыми дорогими общественными туалетами
Вологодское отделение Сбербанка организовало серию мероприятий для предпринимателей
 
23.05.2017 [Общество]

Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб

3778
0
30.05.2017 [БлогоVO]

Как заставлять детей ходить на мероприятия, которые не входят в школьную программу

274
0
26.05.2017 [Обзор Прессы]

Кладбищу осталось три года

1928
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика