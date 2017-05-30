Вологда вошла в двадцатку городов России с самыми дорогими общественными туалетами

Вологда заняла 20 место в списке городов России с самыми высокими ценами на посещение общественного туалета. По данным «Русского репортера», в среднем его посещение в областной столице обойдется в 17 рублей 32 копейки. Великий Устюг оказался на 42 месте с результатом 14,14 рублей, Череповец – на 68 месте с ценой в 12,1 рублей за посещение.

Стоит отметить, что вологжане и туристы возмущаются не только и не столько дороговизной общественных туалетов в Вологде, сколько их отсутствием. Например, туалет на улице Мира не работает с прошлого года. Напомним, когда он открылся в 2012 году, то стоил 10 рублей. Администрация города рекламировала его тогда как современный общественный туалет с австрийской сантехникой, приспособленный для инвалидов.

Самые дорогие туалеты в России находятся в Москве. Там за одно посещение придется заплатить 39,8 рублей. На втором месте город Волхов с ценой в 30 рублей, на третьем – Петрозаводск (24,49 рублей). Санкт-Петербург занял четвертую строку рейтинга с результатом 24,48 рублей за посещение.

Дешевле всего стоит посещение общественного туалета в Усть-Илимске. Там за это придется заплатить всего 4,64 рубля. За пять рублей можно воспользоваться туалетом в Махачкале, за 6,09 – в Курске. Менее 10 рублей за эту услугу также заплатят в Брянске, Калуге, Рязани, Владимире, Ульяновске, Воронеже, Пскове, Орле. 10 рублей стоит посещение общественного туалета в Грозном, Туле, Владикавказе, Магадане, Евпатории, Ханты-Мансийске. В Костроме сходить в общественный туалет можно за 10,84 рубля, в Архангельске – 15,85 рубля.