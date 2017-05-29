Вологодские голболистки стали победительницами международных соревнований

29.05.2017 [Спорт]

Сборная России по голболу, в составе которой играют спортсменки из Вологодской области, одержала победу на международных соревнованиях.  Турнир Malmo Ledy intercup завершился накануне в шведском городе Мальмё. В составе национальной сборной выступали сразу три вологжанки: Анна Шевченко, Арина Герасимова и Елизавета Кемешева.

На групповом этапе наша сборная одержала три победы, выиграв у Германии, Турции и Швеции. Один матч, против сборной Украины, свела в ничью. Еще один матч наши голболистки проиграли сборной Великобритании, которой и уступили первое место в группе.

В полуфинале турнира со счетом 10:6 девушки из России взяли верх над сборной Израиля. А в матче за золотые медали выиграли у сборной Японии 4:2, которые в своем полуфинале были сильней сборной Великобритании.

Отметим, что в мужском турнире победу одержала сборная Литвы.

Тэги: голбол
Фото: facebook.com/goalballRussia
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