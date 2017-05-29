Единороссы Алексей Коновалов и Павел Васев стали самыми богатыми депутатами Вологодской гордумы за 2016 год

Алексей Коновалов и Павел Васев задекларировали самый большой доход среди депутатов Вологодской гордумы за 2016 год. Оба они - члены фракции партии «Единая Россия».

Топ-5

Официальный доход за год Павла Васева – 53,4 млн рублей. В собственности депутата 12 земельных участков, в том числе один - для эксплуатации и обслуживания железнодорожного тупика, три - земли сельскохозназначения (все участки крупные, два из них с площадью 75 тыс. кв. м. и 91 тыс. кв. м.). Сам железнодороженый тупик также находится в сосбвтенности Павла Васева. Кроме того, у народного избранника есть три объекта незавершенного строительства, несколько нежилых зданий и помещений и только один автомобиль - УАЗ-315196.

Немногим меньше заработал за год Алексей Коновалов - 48,3 млн рублей. У него в собственности три квартиры (общей площадью 126 кв.м.), в собственности его супруги квартира площадью 256 кв.м. и жилой дом 115 кв.м. Алексей Коновалов – владелец автомобилей «Фольксваген Туарег»и «Лексус», грузового «Вольво», двух снегоходов, гидроцикла. Кроме того, у него есть участок площадью 89 000 кв.м. на землях сельхозназначения.

На третьем месте– член ЛДПР Михаил Тихомиров, его доходы за прошлый год составили 26,5 млн рублей. У него есть автомобили «Тойота Ленд Крузер» и ВАЗ, у супруги – «Шкода Фабия», «Ситроен Берлинго» и ГАЗ-2747.

На четвертом месте – член фракции партии «Единая Россия» Алла Климова с доходом 16,4 млн рублей. В ее собственности – квартира почти 130 кв.м., шесть нежилых помещений общей площадью 484 кв.м., в аренде - два земельных участка общей площадью 3500 кв.м.

На пятом месте – единоросс Константин Шепель с доходом 11,8 млн рублей. У него два БМВ (х5 и х6), 4 земельных участка, из них два - для строительства объекта промышленности и транспорта, незавершенное строительство жилого дома 236 кв.м. В собственности супруги – жилой дом и две квартиры. Кроме того, депутат и его жена безвозмездно пользуются еще одной квартирой - 77 кв.м.

Немногим меньше доход за год Михаила Ноздрачева, не состоящего ни в одной из партий,– 11,7 млн рублей. Автомобилей и квартир у депутата нет, зато есть мотоцикл «Харлей-Девидсон» и жилой дом в безвозмездном пользовании.

Доход за год председателя гордумы Юрия Сапожников, с учетом средств, полученных от продажи имущества, - 7,2 млн рублей.

Земли, квартиры, дома, гаражные боксы

Денежные доходы остальных депутатов намного меньше, однако многие из них могут похвастаться предметами собственности. Народные избранники очень любят транспортные средства, у некоторых в собственности по несколько лодок, катеров, мотовезведоходов, снегоходов, мотоциклов. А вот в семьях Евгения Стельмашенко и Евгения Перова, согласно декларациям, нет ни одного автомобиля. Также народные избранники охотно приобретают нежилые помещения, гаражные боксы и земли.

Так, у единоросса Владимира Богатырева с доходом 1,3 млн. есть автомашины «Фольксваген Туарег» и «Лексус 330», земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 24200 кв.м., несколько земельных участков и квартира. Кроме этой жилплощади, у его супруги есть еще три квартиры и два земельных участка. За одним из детей Владимира Богатырева числится в безвозмездном пользовании квартира площадью 106 кв.м., которой нет в декларации родителей.

У Максима Зуева («Единая Россия») такой же доход, а в собственности есть два земельных участка, 4 квартиры (некоторые в долевой), гаражный бокс в ГСК, объект незавершенного строительства и две автомобиля: «Субару форестер» и «Фольксваген Фаэтон». Кроме того, у депутата есть в бессрочном пользовании земельный участок ГСК площадью 13,8 тыс. кв.м..

Богатый арсенал собственности у единоросса Игоря Катухина: 4 земельных участка, из них два - на землях сельскохозназначения (по 1500 кв.м.), 9 квартир, из них квартира площадью 225 кв.м. – в долевой собственности, 5 нежилых помещений, гараж. Кроме того, в бессрочном пользовании Игоря Катухина – 6 гаражных боксов. А возле еще одной квартиры стоит пометка «фактическое предоставление». Что это означает, нам в гордуме пояснить не смогли. В аренде у Катухина два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство по 1200 кв.м. каждый. У депутата и его жены есть «Лексусы». А вот официальный доход Катухина за год – всего 768 тыс. рублей.

В долевой собственности единоросса Максима Петрова есть автостоянка и АЗС № 15, две квартиры, жилой дом 274 кв.м. в безвозмездном пользовании, автомобиль «Фиат Дукато». В аренде - земельный участок под временную постройку для услуг автосервиса. Кроме того, у них с супругой несколько крупных земельных участков, у жены также есть в собственности жилой дом 95 кв.м., машины «Ленд Ровер» и «Ягуар Ф-Пейс».

У единоросса Бориса Подольного в долевой собственности квартира 101 кв.м., а у его супруги в собственности квартира 103 кв.м. и дачный участок 588 кв.м., а в безвозмездном пользовании еще одна квартира – 350 кв.м. Кроме того, депутат владеет нежилым зданием 280 кв.м., автомобилями «Вольво» и «Мерседес-Бенц».

У Владимира Корытина («Единая Россия») доход меньше, чем у жены – 1,2 млн рублей. У него есть земельный участок 10 тыс. кв. м. на землях сельскохозназначения, жилой дом и еще один земельный участок на землях поселений. Доход супруги – 4 млн рублей. В ее собственности доли в нескольких нежилых помещениях и две квартиры общей площадью 268 кв.м. У Владимира Корытина две машины – «Фольксваген Тигуан» и «БМВ х3».

Официальный доход самовыдвиженца Владимира Новожилова – всего полмиллиона рублей. Зато у его супруги есть 6 земельных участков, из них 4 - на землях сельскохозназначения, жилой дом, 2 квартиры и нежилое помещение 262 кв.м.

У единоросса Светланы Разиной – две квартиры, жилой дом, два дачных участка (2000 и 600 кв.м.)

Самый маленький доход у единоросса Сергея Чуранова – 362 тыс. рублей. В собственности депутата – 6 земельных участков, жилой дом и две квартиры общей площадью почти 173 кв.м.

Подробные сведения о доходах и собственности депутатов смотрите на сайте Вологодской гордумы.