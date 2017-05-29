В Вологодской области вводят новую должность председателя областного правительства

29.05.2017 [Политика]

В Вологодской области планируют сократить должность одного из первых заместителей губернатора, а второго зама наделить полномочиями председателя регионального правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, с 2014 года в состав правительства области входят два первых заместителя, курирующих экономический и социальный блок соответственно, а также восемь профильных заместителей губернатора.

- Считаю, что на момент утверждения такая структура была оптимальной. Нам удалось достигнуть определенных успехов в экономике и социальной сфере. Сегодня я принял решение об изменении существующей структуры. В новой организационной схеме сокращается должность одного из первых заместителей губернатора, - подчеркнул Олег Кувшинников.

Предполагается, что соответствующий функционал по этой должности будет перераспределен между другими членами правительства. По мнению губернатора, это позволит исключить из управленческой цепочки одно звено, повысив эффективность работы и скорость принятия решений.

Вместе с этим вводится должность первого заместителя губернатора (теперь он будет один), который наделяется полномочиями председателя правительства области. Ее займет Антон Кольцов. Председатель правительства будет представлять Вологодскую область в отношениях с федеральной властью, координировать деятельность заместителей губернатора и предлагать главе региона кандидатуры на должности руководителей органов исполнительной власти области.

Непосредственно первому заместителю главы региона будут подчиняться: департамент управления делами, мобилизационное управление, а также управление специальной документальной связи и защиты гостайны правительства области.

В непосредственное подчинение губернатору переходит управление информационной политики, а также департамент государственной службы и кадров и управление совершенствования управленческих процессов.

Вопросы координации деятельности представительства региона при президенте и правительстве РФ (Москва) и представительства в Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург) перейдут к заместителю губернатора Эдуарду Зайнаку. Руководство деятельностью Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области будет закреплено за заместителем губернатора области Алексеем Кожевниковым.

Изменения коснутся и некоторых структурных подразделений правительства. К примеру, с 10 июня начинает работу администрация губернатора, которая будет образована путем слияния управления делами губернатора и контрольно-аналитического управления правительства области.

- Эти решения позволят мне сосредоточиться на вопросах стратегического развития области, практической реализации принятой нами «Стратегии-2030», развитии наших внешних контактов, а также активнее выстраивать в интересах области взаимодействие с Администрацией Президента Российской Федерации, с обеими палатами Федерального Собрания и федеральным правительством, - отметил Олег Кувшинников.

Представленная сегодня схема начнет работать после внесения соответствующих изменений в устав Вологодской области.

Тэги: правительство области
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