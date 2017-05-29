Футбольный клуб «Череповец» прошел в полуфинал «Золотого кольца»

Футбольный клуб «Череповец» будет участвовать в полуфинале Кубка МФФ «Золотое кольцо». Череповецкие футболисты одержали победу над ярославской командой «Шинник М», который ранее «выбил» из розыгрыша вологодский клуб «4 сада».

Первая игра с соперниками из Ярославля завершилась вничью 1:1. Этим матчем череповчане прервали свою 11-матчевую победную серию в матчах «Золотого кольца». Ответный матч прошёл накануне на стадионе «Металлург». Череповчане первые открыли счёт, уже на 25-й секунде гол забил Антон Балашов, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника. Ярославцы сумели сравнять счёт на 11-й минуте. А итоговый счёт матча установил Алексей Шихов, который забил мяч за несколько секунд до свистка на перерыв. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу череповчан.

В полуфинале Кубка соперником череповчан будет тверская «Волга 1908». Игры пройдут 21 и 25 июня, первый матч череповчане проведут на выезде, второй - дома.