За последние 15 лет пассажиропоток в общественном транспорте Вологды снизился в 3,5 раза

29.05.2017 [Общество]

Все больше вологжан пересаживаются на личный транспорт. За последние 15 лет пассажиропоток в общественном транспорте Вологды снизился в 3,5 раза, рассказал мэр города Вологды Андрей Травников на пресс-конференции с журналистами. Он привел некоторые цифры: в 2008 году в Вологде было перевезено 89,5 миллионов пассажиров, к концу 2015 года - 47,1 миллиона человек.

Все больше вологжан пользуются личным автотранспортом. На конец 2016 года в Вологде на тысячу человек было зарегистрирован 291 автомобиль. Фактически, автомобиль есть почти у каждой семьи. В некоторых семьях машин две и больше. Для сравнения, в Москве на сегодняшний день на тысячу человек приходится 380 автомобилей.

- Если эти тенденции не переломятся, то в ближайшие годы в Вологде можно ожидать дальнейший рост числа личного автотранспорта и загрузка городских дорог может вырасти на 40-50%, - отметил мэр города.

Тэги: автомобили, общественный транспорт
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