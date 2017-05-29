Замначальника департамента ТЭК Вологодской области оштрафовали за игнорирование вопроса жителей о тарифах ЖКХ

29.05.2017 [Общество]

В Вологодской области заместителя начальника регионального департамента топливно-энергетического комплекса Ирину Жукову оштрафовали за игнорирование обращения граждан.

В конце января 2017 года в департамент топливно-энергетического комплекса из администрации Вологодского района поступило обращение жителей деревни Березник Новленского поселения по вопросу обоснованности размера тарифов на коммунальные услуги. Они в несколько раз превышают коммунальные тарифы в Вологде.

- Как показала проверка, о результатах рассмотрения вышеуказанного обращения в начале марта текущего года информацией за подписью заместителя начальника департамента уведомлен руководитель органа местного самоуправления, однако ответ заявителям не направлен, - сообщает областная прокуратура.

В отношении чиновницы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». По результатам его рассмотрения в суде женщина оштрафована на 5 тысяч рублей. Какой ответ получили жители, не сообщается.

Ирину Жукову оштрафовали на 5 тысяч рублей. Отметим, что, согласно декларациям чиновников областного правительства, в 2016 году ее доходы составили 1,4 млн рублей.

Тарифы ЖКХ в Новленском поселении с 1 января 2017 года:

Теплоснабжение - 3322.88 руб./Гкал

Водоснабжение - 60.06 руб./куб.м

Водоотведение и очистка сточных вод - 88.02 руб./куб.м

Для сравнения, в Вологде тариф на теплоснабжение составляет 1720.44 руб. ("Вологдагортеплосеть"), на водоотведение и очистку сточных вод - 22.81 руб., на водоснабжение - 31.59 руб. («Вологдагорводоканал»).

Тэги: тарифы, ЖКХ, чиновники
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