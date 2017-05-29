Верховажскому району сократили финансирование ремонта дорог почти на миллион рублей

29.05.2017 [Общество]

Финансирование дорожной деятельности Верховажского района из областного бюджета в этом году сократили на 941 тысячу рублей. В качестве причины чиновнкии приводят недоимку по транспортному налогу.

Проблему с дорогами озвучили замгубернатору Виталию Тушинову журналисты газеты «Верховажский вестник». По их словам, из-за сокращения финансирования в этом году могут быть не исполнены важные для муниципалитета проекты. Так, например, деньги планировалось направить на капитальный ремонт улицы Пионерской районного центра.

- Формирование дорожного фонда имеет определенный принцип. Сколько вы денежных средств собрали в рамках налога, такой же объем дотаций получает район со стороны областного центра. Принцип очень простой, и если мы от этого принципа отказываемся, мы создаем неравные условия для районов. Задача района – собрать ту недоимку по налогу, которая имеется, потому что именно это является основным принципом качественного содержания своих дорог, - ответил замгубернатора Виталий Тушинов.

По словам чиновника, район имеет право получить кредит из областного бюджета, чтобы выполнить запланированные работы вовремя, а потом вернуть эти деньги в область, используя средства, полученные от сбора недоимки.

Напомним, аналогичная ситуация с сокращением финансирования сложилась и в Великоустюгском районе: там объем областной субсидии на дорожную деятельность в этом году сократился на 1,3 млн рублей.

 

 

Тэги: налоги, ремонт дорог
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