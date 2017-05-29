Дополнительные 229 млн рублей потратит Вологодская область в 2017 году на ремонт дорог

29.05.2017 [Общество]

229,3 млн рублей дополнительно выделены на ремонт дорог Вологодской области в 2017 году. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. Всего, по данным пресс-службы правительства области, из регионального дорожного фонда было выделено 5 млрд рублей.

Самая большая сумма – 100 млн рублей – будет направлена на ремонт дороги Урень- Шарья-Никольск-Котлас в Кичменгско-Городецком районе. В Никольском районе власти потратят 20 млн рублей на ремонт дороги Соколово-Никольское. 59,5 млн рублей планируется потратить на ремонт участка трассы Чекшино-Тотьма-Никольск в Сокольском районе. На ремонт улично-дорожной сети в Белозерске выделено 4 млн рублей, в Кириллове – 14,5 млн рублей, в Никольске – 12 млн рублей, в Красавино – 2,3 млн рублей. В Шекснинском районе приведут  порядок мост через реку Угла, на эти цели предусмотрено 13 млн рублей.

В планах у правительства также потратить 4 млн рублей на ремонт дорог в Кадуе, поселке Хохлово и сельском поселении Семизерье Кадуйского района.

- Почти все из них – дороги муниципального значения, за редким исключением. Понятно, что «Чекшино-Тотьма-Никольск» - это наши региональные дороги, но тем не менее, мы изыскали возможность потратить дополнительные средства и на приведение в надлежащее состояние пускай не всех, но магистральных дорог в самом городе Белозерске, мы продолжили работы, связанные с обходом города Кириллова, и, соответственно, следующим этапом становится реконструкция въезда в город Кириллов со стороны Череповца, со стороны объездной дороги, для того, чтобы наш туристический центр для проезда туристов был комфортным. Сейчас эта дорога не выдерживает никакой критики, - отметил Виталий Тушинов.

Сегодня были подписаны два государственных контракта на 2017-2019 годы по западному и восточному районам на «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».

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