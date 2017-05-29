За спасение храма в Крохино на Белом озере дали премию «Культурное наследие»

Руководитель проекта по возрождению крохинского храма у истока реки Шексны на Белом озере Анор Тукаева получила премию «Культурное наследие». Ее работа была отмечена в номинации «Молодое поколение».

- Это последний затопленный храм в России, сохранившийся после строительства водных каналов, - сказала Анор Тукаева во время церемонии вручения. - И здесь все очень просто: либо мы успеваем его спасти, либо он разрушится. Эту премию я бы хотела посвятить нашим волонтерам, потому что, действительно, один в поле не воин.

Проект по возрождению церкви в Крохино начат в 2009 году. За это время собраны историко-архивные данные о храме, проведено его техническое обследование, построена уникальная рукотворная дамба. Всего к участию в проекте привлечено более 250 волонтеров из разных городов России.

Это уже 12 по счету премия, организованная Общественной палатой РФ совместно с национальным фондом «Возрождение русской усадьбы» и при поддержке Минкульта.