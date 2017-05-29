В Череповецком районе во время пожара в деревянном доме погибла пенсионерка

62-летняя женщина погибла на пожаре в деревне Дементьево Череповецкого района. Трагедия произошла утром в минувшую субботу, 27 мая.

Сигнал о возгорании в деревянном одноэтажном доме размером 8x10 метров поступил в 11.22.

- Прибыли наши подразделения своевременно, за 15 минут, но поскольку позднее обнаружение, к моменту прибытия дом был объят полностью пламенем, кровля уже обрушилась. Занимались проливкой, в 11.59 было ликвидировано открытое горение. После разбора завалов было обнаружено тело хозяйки дома – 62-летней женщины, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

Дом полностью сгорел. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем со стороны погибшей. Соседи часто видели хозяйку дома в состоянии алкогольного опьянения.