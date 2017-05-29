В Великом Устюге разыскиваемый молодой человек напал с ножом на полицейского

В Великом Устюге 25-летний молодой человек напал на полицейского с ножом, а другому полицейскому он сломал кисть руки

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, около 22 часов 27 мая подозреваемый, находясь на обочине автодороги «Урень-Шарья-Котлас» в районе автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ», нанес полицейскому ранения ножом в область груди и руки. Оказав сопротивление при задержании, он также сломал кисть руки другому сотруднику полиции.

По имеющимся данным, полицейские разыскивали молодого человека в связи с заявлением матери о его безвестном исчезновении. На автозаправке они увидели подходящего по приметам мужчину, спросили его фамилию, а тот без объяснения причин совершил на них нападение.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

Кроме того, в Великом Устюге возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который также напал на полицейского. По версии следствия, 16 апреля ночью пьяного подозреваемого доставили в помещение дежурной части полиции после драки в местном ресторане. Находясь в помещении МВД, мужчина нанес удар головой по лицу оперативному дежурному.