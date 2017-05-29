В Тарногском районе женщину-адвоката, дважды задержанную пьяной за рулем, приговорили к 300 часам обязательных работ

В Тарногского района вынесен приговор адвокату за повторное нарушение правил дорожного движения. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, женщина признана виновной по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Напомним, в январе 2014 года женщина была признана виновной в управлении автомашиной в состоянии опьянения, ее лишили права управления транспортными средствами на срок 1,5 года, после чего ей снова выдали водительское удостоверение.

Вечером 20 апреля 2016 года адвокат вновь была остановлена сотрудником ДПС, который визуально определил наличие у женщины признаков алкогольного опьянения. Поскольку адвокат отказалась проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, сотрудник полиции составил административный протокол. Для прохождения медицинского освидетельствования женщина была доставлена полицейскими в районную больницу, где после начала осмотра отказалась от проведения исследований. Согласно примечанию 2 к ст. 264 УК РФ в таком случае водитель признается лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Суд приговорил женщину к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 2 года.