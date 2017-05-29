Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на годовом общем собрании акционеров Сбербанка. В своём выступлении он подвёл итоги работы Сбербанка в 2016 году, промежуточные итоги реализации стратегии Сбербанка на 2014–2018 годы и объявил о решении Сбербанка начать разработку новой стратегии.

«Мы улучшили наши процессы, радикально изменили технологии, повысили нашу эффективность», — подчеркнул Герман Греф, комментируя результаты работы банка в 2016 году.

Глава Сбербанка отметил, что по большинству финансовых показателей банк может достичь целей своей стратегии на 2014–2018 годы уже в этом году, а в некоторых областях уже начал движение за её пределы.

«Мы приняли решение начать разработку новой стратегии, — сообщил Герман Греф. — Мы планируем завершить эту работу осенью текущего года, утвердить новую стратегию на Наблюдательном совете в декабре и детально представить её в начале следующего года. Новую стратегию мы планируем разработать на три года, а не на пять лет, как ранее».

В конце выступления Герман Греф заявил, что Сбербанк становится не только финансовым учреждением, но и банком времени для своих клиентов.

«Мы будем работать над увеличением ресурса денег наших клиентов не только путём предоставления им кредитов, но и путём сокращения их затрат на покупку товаров и услуг, — подчеркнул он. — По нашим оценкам, не менее 20 % своего времени мы тратим в очередях, в больницах и поликлиниках, в пробках, заполняя анкеты, ожидая решений органов власти и так далее. Мы можем подарить один день в неделю нашим клиентам для реализации их личных главных целей».