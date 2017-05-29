В Вологде прокуратура потребовала закрыть частный детсад «Кроха»

Прокуратура города выявила нарушения законодательства в Центре развития ребенка «Кроха» на улице Воркутинской, 16. Проверка была проведена совместно со специалистом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области.

Сообщается, что в нарушение норм федерального законодательства частный детский сад расположен в цокольном этаже дома.

- В соответствии с п. 4.5. СанПин 2.4.1.3049-13 - размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения не допускается, - сообщает городская прокуратура.

На вопросы родителей в группе детского сада ВКонтакте сотрудники отвечают, что их центр работает без лицензии, поскольку они заключают с родителями договоры об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми без ведения образовательной деятельности (ред. – лицензия требуется именно на образовательную деятельность). Плата за месяц составляет 9500 рублей.

Прокурор города предъявил к индивидуальному предпринимателю иск об обязании прекратить деятельность в цокольном этаже. Исковое заявление направлено для рассмотрения в Вологодский городской суд.