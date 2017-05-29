Череповчанин из ревности убил жену и двоих мужчин и поджег дачу

Тела 54-летнего и 46-летнего мужчин, а также 37-летней женщины были обнаружены ночью после пожара в дачном домике у второго причала ЧМХС-1 в Череповце. Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая.

Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» около трех часов ночи.

«Пожар заметили сотрудники полиции, которые на патрулировании находились, они увидели, что горит дачный дом. Домик щитовой, одноэтажный, размером четыре на четыре метра. Пожарные прибыли через 10 минут, но к этому времени дом уже горел открытым пламенем. В 2.44 было ликвидировано открытое горение, при разборе завалов обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1970 года рождения и женщины 1980 года рождения», - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

При пожаре также сгорели кошка и собака.

Как позже сообщило СУ СК РФ по Вологодской области, выяснилось, что люди были убиты. По подозрению в убийстве по «горячим следам» задержан 36-летний череповчанин, который оказался супругом погибшей женщины. Он написал явку с повинной и в ходе допроса признался в содеянном, пояснив, что приревновал супругу к одному из мужчин.