В Никольском районе пьяный водитель съехал в кювет

Накануне в Никольском районе съехал в кювет пьяный водитель ВАЗ-212140 «Нива». ДТП произошло около 16:00 на автодороге Вахнево-Котельное. По предварительным данным, машиной управлял 62-летний мужчина. В результате ДТП он получил ушибленную рану правой брови, а пассажир автомобиля, 59-летний, - перелом носа, рваную рану правого уха, рваную рану правой брови.

При проведении освидетельствования водителя на состояние опьянения было установлено, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило порядка 0,950 мг/л.

Еще одно ДТП произошло около полуночи в Вологде на перекрестке улиц Конева и Можайского. 33-летний водитель ВАЗ-2115 ехал по улице Конева со стороны улицы Беляева и при повороте налево на улицу Можайского врезался в "Ниссан Икс Трейл". Водитель отечественного авто получил ушиб грудной клетки, ушиб левого колена. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Как сообщает областное УМВД, обоим нарушителям предстоит выплатить крупный денежный штраф, по решению суда они будут лишены права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.