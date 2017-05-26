В Вологде открыли библиотеку семейного чтения

Библиотека семейного чтения №15 сегодня открылась в старинном деревянном здании, известном краеведам как Дом купчихи Красненьковой по адресу Советский проспект, д. 48. Это будет не только информационный центр, но и библиотека-клуб, в которой, по замыслу организаторов, можно будет заниматься разными видами хобби.

Детский абонемент предлагает услуги библио-няни, для этого оборудована детская комната. Для младших школьников будет работать театральная студия кукольного театра. Для родителей в библиотеке планируют открыть клуб филофонистов (в коллекции фонда есть собрание пластинок) и краеведов.

Одна из комнат стилизована под ретро-гостиную с большим круглым столом и удобными креслами, здесь есть книги по искусству и сборники стихов.

Библиотека также станет выставочным пространством. Сейчас там проходит выставка книжной графики вологодского художника Эдуарда Фролова, который оформил около 1000 книг вологодских авторов, и лучших работ учащихся Художественной школы имени В.Н. Корбакова. А для тех, кто уже летом пойдет на занятия в театральной студии, открыта выставка авторских кукол Людмилы Савельевой «Волшебный мир сказок», выполненных в технике грунтованного текстиля.

Добавим, что в библиотеку можно принести книги - художественную литературу в хорошем состоянии.