Областные власти посчитали нецелесообразным строить объезд вокруг деревень Рылковская и Кремлево

В Тарногском районе не будут строить объезд вокруг деревень Рылковская и Кремлево. По словам заместителя губернатора Антона Кольцова, это нецелесообразно. Состояние участка дороги, который проходит через эти две деревни, чиновник назвал удовлетворительным и сказал, что необходимость вложения серьезных средств должна подтвердить экспертиза.

Накануне Антон Кольцов посетил Тарногский район, где занимался оценкой содержания региональных трасс. Местным дорожникам было указано на многочисленные недоработки.

- Необходимо убрать сходы, растительность вдоль дорог, а также провести работы по оканавливанию. До 20 июня 2017 года будет сформирован график устранения замечаний по конкретным дорогам на ближайшие три года. Контролировать его будет начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области. В рамках трехлетнего бюджета достаточно средств, чтобы привести эти трассы в порядок. Для сравнения: в 2016 году на содержание областных участков в Тарногском районе было выделено 34 млн.рублей, в 2017 году – 54 млн. рублей, - рассказал Антон Кольцов.

В рамках своего визита чиновник также встретился с жителями деревнь Рылковская и Кремлево, которые в апреле этого года вышли на митинг с требованием о строительстве объезда вокруг их деревень. Люди говорят, что проезжающий транспорт мешает им спокойно жить.

- Невозможно жить на этом месте. Постоянно аварии, постоянно трескотня. Идут когда большие машины, шум, дом трясется, окна невозможно открыть, ужасная пыль. Детей невозможно выпустить на улицу, животные гибнут! Сделайте объездную дорогу, чтобы можно было погулять детям, чтоб нам пожить спокойно! – жалуются жители.

Состояние дороги Тарнога-Илезский погост также вызывает недовольство местных жителей. По их словам, проехать по ней свободно нельзя ни зимой, ни летом. На прошлой неделе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал у администрации Тарногского района привести дорогу в нормативное состояние до конца 2018 года: на эти цели регион готов выделить муниципалитету кредит.

- Я сам сегодня проехал по участку Рылковская-Кремлево: дорога находится в удовлетворительном состоянии. У отдельных жителей есть замечания, в частности, они хотят сделать объездную дорогу. Сразу скажу, что строить объезд нецелесообразно. Это огромные средства: грунтовая дорога – около 70 млн. рублей, асфальтобетонная - 90 млн. рублей. Кроме того, вдоль территории предполагаемого объезда размежевываются участки под индивидуальное жилищное строительство. Это значит, что проблема проезда через населенные пункты не будет решена таким образом, - подчеркнул Антон Кольцов. - Поскольку есть разные мнения по состоянию самой дороги Рылковская-Кремлево, мы сделаем в июне независимую экспертизу. Ее проведет Администрация района. Результаты экспертизы будут обсуждаться с общественностью, с депутатами района. По итогам этих обсуждений станет понято – необходимы крупные вложения, либо нужно просто эффективно и качественно содержать дорогу.

Как сообщает сайт регионального правительства, первый заместитель губернатора планирует проинспектировать все дороги регионального значения.