Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год

Депутаты законодательного собрания области обнародовали свои доходы: самым богатым стал член фракции «Единая Россия» Евгений Иванов. В пятерку самых обеспеченных парламентариев также вошли единороссы Андрей Луценко, Дмитрий Афанасьев и Николай Шамурин и член фракции «Справедливая Россия» Ирина Ясакова.

Самые богатые - единороссы

Доход за 2016 год заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности Евгения Иванова – 20,7 миллионов рублей. Он осуществляет депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности.

В собственности у Евгения Иванова садовый земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов для строительства лодочных гаражей, жилой дом, два дачных дома, один из которых не достроен, квартира площадью 149 кв м, два гаража с хозблоками с крытой автостоянкой и гаражный бокс. Кроме того, у депутата есть автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120, два катера, снегоход, мотовездеход.

Второе место по доходам занял председатель заксобрания Андрей Луценко, заработавший за год 15, 2 млн рублей (в том числе доход по основному месту работы- 1,1 млн.; по предыдущему месту работы – 2, 5 млн; иные доходы - 11,6 млн.). В собственности у Андрея Николаевича половина земельного участка площадью 1800 кв.м., жилой дом площадью 400 кв.м. (им он владеет на двоих с супругой), четыре квартиры в долевой собственности, гараж и автомобиль Mercedes-Benz. Кроме того, у депутата несколько земельных участков в безвозмездном пользовании (самый большой из которых – 26 тыс. кв.м., ими владеет его супруга). Доход за прошлый год супруги Андрея Луценко – 6,2 млн рублей.

На третьем месте по доходам - Ирина Ясакова с 11,1 млн рублей (член фракции "Справедливая Россия"). Она работает депутатом без отрыва от основной деятельности. В собственности у народной избранницы несколько земельных участков, жилой дом площадью 186 кв м, квартира и два нежилых помещения общей площадью 408 кв. м., автомобили Citroen C4 и Mercedes Benz.

На четвертом месте - ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев, член фракции «Единая Россия». В собственности Дмитрия Владимировича -земельный участок под эксплуатацию базы отдыха "Заозерье", дачный дом, три квартиры общей площадью 265 кв. м., два гаража и Volkswagen Touareg.

Замыкает пятерку лидеров единоросс Николай Шамурин, также работающий депутатом без отрыва от основной деятельности. Его доход за 2016 год составил 7,1 млн рублей. В его собственности три земельных участка для жилищного строительства общей площадью 6892 кв. м. и три квартиры общей площадью 254 кв. м.

Супруги

Самой обеспеченной супругой стала жена Валерия Соловья, члена фракции «Единая Россия». Она задекларировала доход 8,5 млн рублей, в то время как доход мужа – 3 млн рублей. В собственности женщина имеет три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 4217 кв м., две квартиры и ввтомобиль NISSAN JUKE.

На втором месте - супруга председателя заксобрания Андрея Луценко с доходом 6,2 млн рублей.

Супруга единоросса Станислава Березина задекларировала доход 4,6 млн рублей (доход супруга – 3,7 млн рублей). В собственности женщины – три крупных земельных участка (на одном из них - наземная стоянка закрытого типа), две квартиры и два нежилых помещения, в одном из которых – детская поликлиника. Кроме того, в безвозмездном пользовании супруги Березина – участок земли сельхозназначения площадью 63400 кв.м.

Дома и автомобили

Доход остальных депутатов законодательного собрания Вологодской области варьируется от 1 до 7 млн рублей. У многих из них по несколько квартир, домов, земельных участков, иномарки, мотовездеходы, снегоходы, маломерыне суда и другие транспортные средства. Например, у единоросса Виктора Леухина 4 квартиры общей площадью 660 кв.м., дачный участок 300 кв.м., участок под строительство 7709 кв.м., а у его супруги - участок под строительство 10 000 кв.м. А у единоросса Николая Шамурина, помимо Toyota RAV 4 и Nissan Х Trail есть еще трактор «Беларус».

Самые большие жилые дома – у членов фракции «Единая Россия» Георгия Шевцова (433 кв.м.), Андрея Луценко (400 кв.м.) и Татьяны Никитиной (393 кв.м.).

Самая популярная марка автомобиля среди областных парламентариев – Toyota различных модификаций. Автомобили марки LEXUS есть у единороссов Валерия Соловья и Дениса Долженко, BMW – у Людмилы Гусевой и супруги Станислава Березина, MAZDA 6 – у супруги Антона Гримова, Mazda CX 7 – у Андрея Подволоцкого, Audi Q7 – у Виктора Леухина. Все они, кроме Антона Гримова (ЛДПР), - члены фракции «Единая Россия».

Самым бедным парламентарием стал депутат Владимир Селяков, член фракции «ЛДПР», задекларировавший за год 97 тыс. рублей. В собственности у народного избранника ничего нет, а живет он в служебной квартире. Доход его жены за 2016 год составил 141 тыс. рублей.

Доходы всех депутатов можно посмотреть на сайте заксобрания Вологодской области.