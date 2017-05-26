На бухгалтера, которая украла 7 млн у лесозаготовительной фирмы в Великом Устюге, завели новое уголовное дело

26.05.2017 [Происшествия]

Бухгалтер лесозаготовительной фирмы в Великом Устюге, которую подозревают в присвоении 7 млн рублей, стала фигуранткой еще одного уголовного дела. Следователи выяснили, что после работы в этой организации она перешла в другую, где украла еще 2,6 млн рублей.

Как ранее сообщало региональное управление следственного комитета, в 2011-2015 годах женщина, являясь главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью ( по нашим данным, речь идет об ООО "Двина и лес") и имея свободный доступ к расчетному счету организации, осуществляла переводы денежных средств на свой расчетный счет в другой банк. После этого она обналичила деньги через банкоматы и потратила на свои нужды.  Ущерб составил почти 7 миллионов рублей.

Выяснилось, что позднее, в 2015-2017 годах женщина, также являясь главным бухгалтером, но уже другой организации, осуществляла переводы денег фирмы  на свой расчетный счет, а также на расчетный счет фирмы, учредителем и директором которого она сама является. Действиями женщины второму предприятию причинен материальный ущерб в размере 2,6 млн. рублей.

Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются, ведется следствие.

Тэги: кража
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