На бухгалтера, которая украла 7 млн у лесозаготовительной фирмы в Великом Устюге, завели новое уголовное дело

Бухгалтер лесозаготовительной фирмы в Великом Устюге, которую подозревают в присвоении 7 млн рублей, стала фигуранткой еще одного уголовного дела. Следователи выяснили, что после работы в этой организации она перешла в другую, где украла еще 2,6 млн рублей.

Как ранее сообщало региональное управление следственного комитета, в 2011-2015 годах женщина, являясь главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью ( по нашим данным, речь идет об ООО "Двина и лес") и имея свободный доступ к расчетному счету организации, осуществляла переводы денежных средств на свой расчетный счет в другой банк. После этого она обналичила деньги через банкоматы и потратила на свои нужды. Ущерб составил почти 7 миллионов рублей.

Выяснилось, что позднее, в 2015-2017 годах женщина, также являясь главным бухгалтером, но уже другой организации, осуществляла переводы денег фирмы на свой расчетный счет, а также на расчетный счет фирмы, учредителем и директором которого она сама является. Действиями женщины второму предприятию причинен материальный ущерб в размере 2,6 млн. рублей.

Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются, ведется следствие.