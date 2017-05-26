В Москве в лагере дальнобойщиков задержали беременную вологжанку Надежду Куражковскую

26.05.2017 [Происшествия]

24 мая в лагере протестующих дальнобойщиков в Москве была задержана активистка вологодского отделения «Объединения перевозчиков России» Надежда Куражковская. Вместе с еще одной женщиной – Светланой Родионовой – беременную дальнобойщицу доставили в ОВД, где они провели больше суток, сидя на стульях в коридоре без еды и воды.

По данным "Новой газеты", вечером 24 мая на 51-м километре МКАД на стоянке дальнобойщиков были задержаны полицией 20 человек. В их числе были Светлана Родионова и Надежда Куражковская. Женщины пытались выяснить у полицейских, на каком основании происходит задержание дальнобойщиков, и в результате были задержаны сами. Во время задержания они получили синяки, о чем сразу же после доставление в ОВД Очаково-Матвеевское написали заявления.

- Поздно вечером этого же дня всех задержанных из ОВД отпустили — кого-то без протоколов, кому-то оформляли статью 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение правил проведения митинга…). Светлане и Надежде решили оформить другую статью — «невыполнение законных требования сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП), предполагающую административный арест. Их оставили на ночь в ОВД. При этом, Надежда Куражковская беременна и имеет несовершеннолетних детей, - пишет «Новая газета».

Днем в четверг 25 мая выяснилось, что женщины провели всю ночь, сидя на стульях в коридоре ОВД, им не давали ни есть, ни пить, никакие протоколы до сих пор не составлены, поскольку ответственное лицо отсутствует.

- Нам сказали, что протоколы будут только вечером, а в суд их отвезут вообще завтра. То есть, они так и должны продолжать сидеть там на стульях без еды и воды неизвестно сколько и за что! Разве это не пытки? — рассказала изданию правозащитница Алла Фролова.

Переломить ситуацию удалось только с приездом в ОВД Очаково-Матвеевское членов Общественной наблюдательной комиссии Дмитрия Пискунова и Анастасии Гариной.

- Когда они приехали, около пяти-шести вечера сегодня, сразу пустили и защитников. Светлане и Надежде стали предлагать сухпайки, перевели их в актовый зал и стали составлять протоколы — через сутки после фактического задержания!» — заключила Алла Фролова.

В итоге женщин отпустили под подписки о невыезде, а суд над ними проходил сегодня днем. Надежду Куражковскую и Светлану Родионову признали виновными в неповиновении полиции, каждой назначен штраф в тысячу рублей.

Тэги: МВД, дальнобойщики
Сюжет: дальнобойщики против "Платона"
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