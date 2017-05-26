Администрация Никольска открыла счет для сбора пожертвований для погорельцев

Власти Никольска открыли банковский счет для перечисления пожертвований погорельцам в Никольске.

Напомним, 19 мая в районном центре произошел крупный пожар: сгорели три многоквартирных дома, без крыши над головой остались 66 детей, из них 19 – дети.

Губернатор Олег Кувшинников принял решение выделить из резервного фонда области по 100 тысяч рублей каждому пострадавшему. На базе Комплексного центра социальной помощи населению в Никольске открыт пункт сбора гуманитарной помощи для погорельцев. Туда каждый день приносят одежду, постельные принадлежности, посуду, продукты питания. Руководители предприятий и организаций города также оказывают материальную помощь своим работникам, пострадавшим от пожара, сообщает сайт правительства Вологодской области.

Кроме того, в администрации Никольска открыли расчетный счет, на который можно перечислить средства для помощи пострадавшим. Получатель - Департамент финансов Вологодской области (Администрация МО г.Никольск л/с 001300013). Назначение платежа – пожертвования, пострадавшим от пожара.