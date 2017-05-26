Администрация Никольска открыла счет для сбора пожертвований для погорельцев

26.05.2017 [Общество]

Власти Никольска открыли банковский счет для перечисления пожертвований погорельцам в Никольске.

Напомним, 19 мая в районном центре произошел крупный пожар: сгорели три многоквартирных дома, без крыши над головой остались 66 детей, из них 19 – дети.

Губернатор Олег Кувшинников принял решение выделить из резервного фонда области по 100 тысяч рублей каждому пострадавшему. На базе Комплексного центра социальной помощи населению в Никольске открыт пункт сбора гуманитарной помощи для погорельцев. Туда каждый день приносят одежду, постельные принадлежности, посуду, продукты питания. Руководители предприятий и организаций города также оказывают материальную помощь своим работникам, пострадавшим от пожара, сообщает сайт правительства Вологодской области.

Кроме того, в администрации Никольска открыли расчетный счет, на который можно перечислить средства для помощи пострадавшим. Получатель - Департамент финансов Вологодской области (Администрация МО г.Никольск л/с 001300013). Назначение платежа – пожертвования, пострадавшим от пожара.

Тэги: пожар, благотворительность, правительство области
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
В Великом Устюге уволили майора полиции, не оказавшего помощь убитому боксеру в клубе «Дежнев»
Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег
В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб
Экс-гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» освободили от штрафа за неуплату налогов по амнистии в связи с 70-летием Победы
В Череповце воспитатель детского сада «Матрешка» скончалась на работе
Строить школу на улице Северной в Вологде будет «Горстройзаказчик»
Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам
В Вологде двое юношей украли стоящий возле магазина платежный терминал
26.05.2017 [Политика]

Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год

476
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде открыли библиотеку семейного чтения
Областные власти посчитали нецелесообразным строить объезд вокруг деревень Рылковская и Кремлево
Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год
На бухгалтера, которая украла 7 млн у лесозаготовительной фирмы в Великом Устюге, завели новое уголовное дело
В Москве в лагере дальнобойщиков задержали беременную вологжанку Надежду Куражковскую
В детсадах Череповца откроются три группы для детей с ограниченными возможностями здоровья
Администрация Никольска открыла счет для сбора пожертвований для погорельцев
 
23.05.2017 [Общество]

Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб

2911
0
26.05.2017 [БлогоVO]

Старые деревья Вологодского уезда

521
0
26.05.2017 [Обзор Прессы]

Кладбищу осталось три года

457
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика