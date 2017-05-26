Пешеходный Красный мост в Вологде планируют отремонтировать на средства федерального бюджета

26.05.2017 [Общество]

Администрация Вологды планирует организовать ремонт пешеходного Красного моста на средства федерального бюджета в рамках туристического проекта «Насон-город». В 2016 году городские власти потратили около 72 тысяч рублей на корректировку проектно-сметной документации по ремонту.

- Общий объем средств, выделяемых на реализацию предприятий подпрограммы «Развитие туризма «Насон город» в 2016 году из городского бюджета, составил  72 600 рублей. Эти деньги пошли на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции пешеходного моста Красный мост. Стоимость работ составляет 90,5 млн рублей, - рассказал, выступая перед депутатами гордумы, заммэра Вологды Андрей Киселев.

По его словам, заявка на получение федерального финансирования по данному проекту поддержана правительством Вологодской области и уже направлена в Ростуризм.

Примечательно, что ремонт пешеходного моста должен был начаться в 2011 году. Как тогда рассказал главный городской архитектор Николай Майоров, проект реконструкции моста был подготовлен в 2010 году. На это из бюджета было выделено около 1,5 миллионов рублей. А на 2011 год в бюджете было запланировано начало ремонтных работ:

«Реконструкция пешеходного моста: выполнены проектные работы и получено положительное заключение государственной экспертизы. На 2011 год запланировано начало строительных работ. В бюджете на это предусмотрено 5 миллионов рублей, на 2012 год запланировано 25 миллионов рублей», - сказал Николай Майоров в марте 2011 года.

Напомним, ранее на федеральные деньги в рамках проекта «Насон-город» в Вологде прошла реконструкция Пречистенской набережной, которая потом вызвала многонареканий. Стоимость контракта составила около 58 миллионов рублей.

Тэги: мосты, Насон-город
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