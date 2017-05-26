Строительство школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района обещают возобновить в июне

26.05.2017 [Общество]

Работы на площадке «замороженного» строительства новой школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района планируют возобновить с 15 июня. Об этом шла речь на заседании в законодательном собрании области.

Напомним, строительство новой школы в поселке Косково, которую должны были сдать 31 мая 2016 года, было временно приостановлено. Старому зданию, где пока размещается образовательное учреждение, уже 150 лет. Там покосились полы, да и в целом помещение находится в аварийном состоянии. В прошлом году подрядчик сделал фундамент, однако на этом работы остановились.

Как рассказал представитель компании-генподрядчика ООО «СтройГруппРегион» (гендиректор - Михаил Золотов, известный вологжанам как владелец гипермаркета "Идеи для дома"), основная причина приостановки работ на объекте – неточности в проектно-сметной документации. Сейчас они устранены. Однако у застройщика возникают сомнения по поводу своевременного финансирования работ.

По словам замглавы администрации Кичменгско-Городецкого района Алексея Щепелина, изначально строительство школы шло в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»:

- Сейчас планируется перевести этот проект в профильную госпрограмму Департамента образования. Общая стоимость проекта составляет порядка 109 миллиона рублей. Пока в бюджете есть 20 миллионов рублей, которые мы можем направить на оплату работ. Остальные средства также будут выделены, - отметил Алексей Щепелин.

По словам застройщика, при соблюдении всех условий контракта, возобновить работы он сможет уже 15 июня, а строительство школы будет закончено к концу декабря.

- Это очень амбициозная задача. Однако я надеюсь, что она будет реализована, так как жители села Косково, да и всех близлежащих деревень очень обеспокоены этим вопросом. Строительство школы должно быть в приоритете как для властей муниципалитета, так и для самого подрядчика, - подчеркнул депутат ЗСО Павел Горчаков.

 

 

Тэги: школы
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