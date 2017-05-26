Администрация Вологды выставит на продажу здание на Пушкинской, 22б

26.05.2017 [Общество]

Изменения в прогнозный план приватизации имущества Вологды в 2017 году внесли на сегодняшней сессии депутаты городской думы.

Предлагается выставить на продажу нежилые помещения на Советском проспекте, 133, на Новгородской, 23, а также здание № 22б по улице Пушкинской.

- Предлагается дополнительно включить в прогнозный план три объекта: нежилые помещения площадью 865,7 кв. метров по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 133, нежилые помещения площадью 15,5 кв. метров по адресу: Вологда, улица Новгородская, дом 23, а также нежилое здание площадью 177,9 кв. метров по адресу: город Вологда, улица Пушкинская, 22б с земельным участком площадью 187 кв. метров, - рассказал депутат гордумы Евгений Перов.

В результате ожидаемое поступление доходов в бюджет, по подсчетам депутатов, составит не менее 172 млн рублей.

Тэги: администрация Вологды, собственность
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
В Великом Устюге уволили майора полиции, не оказавшего помощь убитому боксеру в клубе «Дежнев»
Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию
Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег
В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб
Экс-гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» освободили от штрафа за неуплату налогов по амнистии в связи с 70-летием Победы
В Череповце воспитатель детского сада «Матрешка» скончалась на работе
Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам
Строить школу на улице Северной в Вологде будет «Горстройзаказчик»
26.05.2017 [Общество]

Администрация Вологды выставит на продажу здание на Пушкинской, 22б

336
0
22.05.2017 [Происшествия]

В Великом Устюге уволили майора полиции, не оказавшего помощь убитому боксеру в клубе «Дежнев»

4280
1
24.05.2017 [Происшествия]

В Вологде из-за возгорания сараев отслоился сайдинг на многоквартирном доме для переселенцев в Прилуках

2412
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пешеходный Красный мост в Вологде планируют отремонтировать на средства федерального бюджета
Строительство школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района обещают возобновить в июне
Администрация Вологды выставит на продажу здание на Пушкинской, 22б
Группа Сбербанк объявляет о выходе на рынок электронной медицины
Без вести пропавшая в Кадуйском районе девушка найдена убитой
В Вологодском районе администрация поселения незаконно выделяла землю для строительства на берегу реки Шограш
Вологжанин попытался украсть кошелек у врача детской поликлиники
 
23.05.2017 [Общество]

Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб

2785
0
26.05.2017 [БлогоVO]

Старые деревья Вологодского уезда

213
0
26.05.2017 [Обзор Прессы]

Кладбищу осталось три года

258
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика