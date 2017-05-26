Администрация Вологды выставит на продажу здание на Пушкинской, 22б

Изменения в прогнозный план приватизации имущества Вологды в 2017 году внесли на сегодняшней сессии депутаты городской думы.

Предлагается выставить на продажу нежилые помещения на Советском проспекте, 133, на Новгородской, 23, а также здание № 22б по улице Пушкинской.

- Предлагается дополнительно включить в прогнозный план три объекта: нежилые помещения площадью 865,7 кв. метров по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 133, нежилые помещения площадью 15,5 кв. метров по адресу: Вологда, улица Новгородская, дом 23, а также нежилое здание площадью 177,9 кв. метров по адресу: город Вологда, улица Пушкинская, 22б с земельным участком площадью 187 кв. метров, - рассказал депутат гордумы Евгений Перов.

В результате ожидаемое поступление доходов в бюджет, по подсчетам депутатов, составит не менее 172 млн рублей.