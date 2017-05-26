Без вести пропавшая в Кадуйском районе девушка найдена убитой

26.05.2017 [Происшествия]

В Кадуйском районе задержан убийца 26-летней девушки, которую искали уже несколько дней.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, 20 мая девушка пропала без вести, о чем 24 мая в следственные органы поступила информация. В ходе мероприятий по проверке причастности 34-летнего сожителя молодой женщины к ее исчезновению мужчина признался в совершении убийства и указал место, где он спрятал тело погибшей.

По версии следствия, 20 мая около 14 часов в лесополосе в районе фанерно-мебельного комбината в поселке Кадуй между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина молотком нанес удары по голове девушки. В результате она скончалась, а подозреваемый спрятал тело погибшей, захоронив его в лесополосе рядом с местом происшествия.

Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте. Череповецкий межрайонный следственный отдел СК РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело.

Тэги: убийство
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