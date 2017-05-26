В Вологодском районе администрация поселения незаконно выделяла землю для строительства на берегу реки Шограш

26.05.2017 [Общество]

Администрация Спасского сельского поселения в 2015 году незаконно выделила в аренду три участка под строительство на берегу реки Шограш. Нарушения закона были выявлены во время прокурорской проверки.

Изучение документов территориального планирования показало, что участки расположены как в жилой зоне, так и в зоне рекреации (общего пользования), а также в границах береговой полосы реки.

- Необходимо отметить, что в нарушение требований действующего законодательства земельные участки были предоставлены администрацией пользователям в первоочередном порядке (без проведения торгов) в отсутствие проверки наличия факта нуждаемости заявителей в улучшении жилищных условий. Кроме того, ни один из договоров аренды не содержал обязанности арендатора по обеспечению свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, - сообщает областная прокуратура.

В адрес главы администрации Спасского сельского поселения ведомством было внесено представление об устранении нарушений, виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в Вологодский районный суд с исками о признании этих договоров аренды недействительными, а также с требованием вернуть земельные участки в распоряжение органов местного самоуправления.

По результатам рассмотрения двух исков договоры уже расторгнуты, одно исковое заявление еще находится на рассмотрении в суде.

Тэги: нарушения, земля
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