Вологжанин попытался украсть кошелек у врача детской поликлиники

26.05.2017 [Происшествия]

В Вологде полиция задержала в детской поликлинике мужчину, который попытался украсть кошелек у врача.

К правоохранителям поступил звонок от заведующей отделением детской поликлиники на улице Гоголя. Женщина рассказала, что отлучилась на какое-то время с рабочего места, а когда вернулась, то застала в своем кабинете мужчину, который прятал ее кошелек к себе в куртку.

- Однако мужчина ничего не ответил, оттолкнул потерпевшую и выбежал. Женщина не растерялась и позвала на помощь. Находившиеся в коридоре посетители поликлиники и медицинский персонал не дали злоумышленнику скрыться, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Уже через несколько минут на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали 51-летнего мужчину на месте происшествия. Как выяснили полицейские, подозреваемый уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Тэги: грабеж
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