Каждого третьего инвалида в Вологодской области обещают трудоустроить в 2017 году

25.05.2017 [Экономика]

Каждого третьего человека с ограниченными возможностями здоровья планируют трудоустроить в Вологодской области в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодня в регионе работают 25% инвалидов, и по этому показателю, по сравнению с другими областями, Вологодская входит в число регионов-лидеров.

Закон по квотированию рабочих мест для инвалидов приняли в Вологодской области в 2004 году. Среди крупных предприятий, которые успешно его исполняют, - СХПК «Тепличный». Комбинат владеет теплицами общей площадью 12,5 га, там работает около 450 человек. Сегодня там выращивают огурцы, несколько сортов помидоров и салата, перцы, редис, баклажаны.

Согласно квоте, в «Тепличном» должны трудиться четыре человека с ограниченными возможностями, но по факту работает 13 – это инвалиды второй и третьей группы.

- В Вологодской области 27 тысяч человек с ограниченными возможностями – это достаточно много. Если соотнести с численностью Вологды, то каждый десятый. Мы понимаем, что эта категория граждан требует нашего внимания, - отметил замгубернатора Алексей Кожевников. – По закону, на предприятиях, где работает больше 35 человек, должно быть трудоустроено 2% инвалидов. Отрадно, что на некоторых наших предприятиях эта квота увеличена. Должно быть создано почти 3400 таких рабочих мест, а по факту – на 632 больше. Предприятия чувствуют вовлеченность и создают больше мест, чем мы того требуем. Руководители говорят, что с удовольствием принимают на работу людей с ограниченными возможностями - они всей душой привязываются к коллективу, демонстрируют прекрасные производственные показатели, ответственно относятся к своему делу.

Тэги: трудоустройство, инвалиды
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