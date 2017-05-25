Каждого третьего инвалида в Вологодской области обещают трудоустроить в 2017 году

Каждого третьего человека с ограниченными возможностями здоровья планируют трудоустроить в Вологодской области в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодня в регионе работают 25% инвалидов, и по этому показателю, по сравнению с другими областями, Вологодская входит в число регионов-лидеров.

Закон по квотированию рабочих мест для инвалидов приняли в Вологодской области в 2004 году. Среди крупных предприятий, которые успешно его исполняют, - СХПК «Тепличный». Комбинат владеет теплицами общей площадью 12,5 га, там работает около 450 человек. Сегодня там выращивают огурцы, несколько сортов помидоров и салата, перцы, редис, баклажаны.

Согласно квоте, в «Тепличном» должны трудиться четыре человека с ограниченными возможностями, но по факту работает 13 – это инвалиды второй и третьей группы.