Санаторий "Новый источник" стал победителем в одной из номинаций премии «Серебряный Меркурий»

Санаторий "Новый источник" стал победителем в номинации "За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса» на региональном этапе национальной премии в области предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий».



23 мая в Русском Доме состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса. Региональный экспертный совет оценивал заявки 50 предприятий вологодчины и выбрал самых достойных в 29 номинациях.



Победители регионального этапа станут претендентами на соискание общероссийской национальной премии предпринимателей «Золотой Меркурий».



Конкурс национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.



Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также - пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.



Конкурс проводится среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров на безвозмездной основе. Предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.