Санаторий "Новый источник" стал победителем в одной из номинаций премии «Серебряный Меркурий»

25.05.2017 [Новости компаний]

Санаторий "Новый источник" стал победителем в номинации "За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса» на региональном этапе национальной премии в области предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий».

23 мая в Русском Доме состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса. Региональный экспертный совет оценивал заявки 50 предприятий вологодчины и выбрал самых достойных в 29 номинациях.

Победители регионального этапа станут претендентами на соискание общероссийской национальной премии предпринимателей «Золотой Меркурий».

Конкурс национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также - пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

Конкурс проводится среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров на безвозмездной основе. Предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.

Тэги: новый источник
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
В Великом Устюге уволили майора полиции, не оказавшего помощь убитому боксеру в клубе «Дежнев»
Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию
Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег
Экс-гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» освободили от штрафа за неуплату налогов по амнистии в связи с 70-летием Победы
Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб
В Вологде двое юношей украли стоящий возле магазина платежный терминал
В Молочном с родителей воспитанников детсада «Родничок» пытались собрать деньги на утепление спальни
В Вологде из-за возгорания сараев отслоился сайдинг на многоквартирном доме для переселенцев в Прилуках
24.05.2017 [Общество]

Строить школу на улице Северной в Вологде будет «Горстройзаказчик»

2137
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Каждого третьего инвалида в Вологодской области обещают трудоустроить в 2017 году
Санаторий "Новый источник" стал победителем в одной из номинаций премии «Серебряный Меркурий»
В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
Сбербанк принял участие во Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения граждан
В поселке Можайское пройдет праздник воздушных змеев
На подготовку школ и детсадов Вологды к новому году выделили 50 млн рублей
В Белозерске гниет ладья-символ города, а туристов оставили без общественных туалетов
 
23.05.2017 [Общество]

Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб

2490
0
25.05.2017 [БлогоVO]

Переезд

577
0
25.05.2017 [Обзор Прессы]

Пятнадцатилетний незрячий музыкант отдал гонорар на строительство детского хосписа в Омске

145
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика