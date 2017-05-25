В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга расследует угон автомобиля у 62-летней уроженки Вологодской области, сообщает портал «Водитель Петербурга».

Пенсионерка обратилась в полицию днем 24 мая и рассказала, что у нее пропал автомобиль Mercedes-Benz S 500, который за десять минут до этого оставила на парковке у Торжковского рынка. Машина 2016 года выпуска, белая, в баке было около 50 литров бензина, иномарка оборудована дополнительной сигнализацией. Материальный ущерб хозяйка оценила в 7,8 млн рублей.

Отметим, что Mercedes-Benz S-класс (ориг. S-Klasse, от нем. Sonderklasse – «особый класс») – флагманская серия представительских автомобилей «Мерседеса».