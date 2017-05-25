Сбербанк принял участие во Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения граждан

25.05.2017 [Новости компаний]

Сбербанк принял участие во Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения граждан, организованном экспертным советом по финансовой грамотности при Банке России.

На круглом столе «Поколение Z: какие риски ожидают его на современном финансовом рынке» Сбербанк представил результаты самого крупного в своей истории качественного исследования молодёжи. Оно помогает понимать потребителей здесь и сейчас, предлагая им актуальные услуги и коммуникацию. В числе выводов исследования: родители — лучшие друзья, успех и карьера — больше не главное, молодёжь — за традиционные семейные ценности.

На ярмарке инициатив, которая прошла в рамках конгресса, Сбербанк представил вебинары для школьников, которые были апробированы в 2016-2017 годах в 60 регионах. Их аудитория составила 80 тысяч человек.

В ходе конгресса состоялся конкурс видеороликов по финансовой грамотности. В числе лучших был отмечен ролик Сбербанка о правилах онлайн-безопасности.

На круглом столе «Как страховые компании могут повлиять на финансовую грамотность?», организованном «Сбербанком Страхованием», речь шла о том, что страховщики, расширяя онлайн-взаимодействие с клиентами, обязательно должны уделять внимание повышению их образовательного уровня. Одним из итогов обсуждения стала договорённость объединять ресурсы компаний для финансового просвещения граждан. Лидирующую роль в этом процессе готовы играть страховые компании Сбербанка.

На конгрессе выступили руководители Банка России, Министерства финансов, Министерства образования и науки, представители региональной и муниципальной власти, а также активисты-волонтёры. Участники конгресса обсудили вопросы, связанные с масштабным вовлечением волонтёров в национальную программу финансового просвещения населения. Волонтёры финансового просвещения занимаются благотворительной деятельностью в области повышения финансовой грамотности. Предусмотрены программы как для потребителей финансовых продуктов и услуг, так и для предпринимателей.

Национальная стратегия по финансовой грамотности предусматривает поддержку государственных инициатив российскими банками. Важную роль в её реализации может сыграть Сбербанк, обладающий необходимой финансовой экспертизой, масштабной филиальной сетью, передовыми технологиями и большим опытом проведения обучающих мероприятий в сотрудничестве с образовательными учреждениями и региональными властями. Повышение уровня финансовой грамотности в России является важным направлением деятельности Сбербанка. В апреле 2017 года Сбербанк выступил генеральным партнёром Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая прошла во всех регионах страны под эгидой Минфина России.

 

Тэги: сбербанк
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
В Великом Устюге уволили майора полиции, не оказавшего помощь убитому боксеру в клубе «Дежнев»
Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию
Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег
Экс-гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» освободили от штрафа за неуплату налогов по амнистии в связи с 70-летием Победы
Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб
В Вологде двое юношей украли стоящий возле магазина платежный терминал
В Молочном с родителей воспитанников детсада «Родничок» пытались собрать деньги на утепление спальни
В Вологде из-за возгорания сараев отслоился сайдинг на многоквартирном доме для переселенцев в Прилуках
23.05.2017 [Общество]

Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег

3264
4
24.05.2017 [Общество]

Пострадавший от пожара в Никольске дом чиновники хотят ремонтировать в рамках капремонта

1754
1
24.05.2017 [Общество]

Детсад на Доронинской в Вологде теперь планируют открыть к 1 августа

742
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Каждого третьего инвалида в Вологодской области обещают трудоустроить в 2017 году
Санаторий "Новый источник" стал победителем в одной из номинаций премии «Серебряный Меркурий»
В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
Сбербанк принял участие во Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения граждан
В поселке Можайское пройдет праздник воздушных змеев
На подготовку школ и детсадов Вологды к новому году выделили 50 млн рублей
В Белозерске гниет ладья-символ города, а туристов оставили без общественных туалетов
 
23.05.2017 [Общество]

Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб

2490
0
25.05.2017 [БлогоVO]

Переезд

577
0
25.05.2017 [Обзор Прессы]

Пятнадцатилетний незрячий музыкант отдал гонорар на строительство детского хосписа в Омске

145
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика