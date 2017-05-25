Сбербанк принял участие во Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения граждан
Сбербанк принял участие во Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения граждан, организованном экспертным советом по финансовой грамотности при Банке России.
На круглом столе «Поколение Z: какие риски ожидают его на современном финансовом рынке» Сбербанк представил результаты самого крупного в своей истории качественного исследования молодёжи. Оно помогает понимать потребителей здесь и сейчас, предлагая им актуальные услуги и коммуникацию. В числе выводов исследования: родители — лучшие друзья, успех и карьера — больше не главное, молодёжь — за традиционные семейные ценности.
На ярмарке инициатив, которая прошла в рамках конгресса, Сбербанк представил вебинары для школьников, которые были апробированы в 2016-2017 годах в 60 регионах. Их аудитория составила 80 тысяч человек.
В ходе конгресса состоялся конкурс видеороликов по финансовой грамотности. В числе лучших был отмечен ролик Сбербанка о правилах онлайн-безопасности.
На круглом столе «Как страховые компании могут повлиять на финансовую грамотность?», организованном «Сбербанком Страхованием», речь шла о том, что страховщики, расширяя онлайн-взаимодействие с клиентами, обязательно должны уделять внимание повышению их образовательного уровня. Одним из итогов обсуждения стала договорённость объединять ресурсы компаний для финансового просвещения граждан. Лидирующую роль в этом процессе готовы играть страховые компании Сбербанка.
На конгрессе выступили руководители Банка России, Министерства финансов, Министерства образования и науки, представители региональной и муниципальной власти, а также активисты-волонтёры. Участники конгресса обсудили вопросы, связанные с масштабным вовлечением волонтёров в национальную программу финансового просвещения населения. Волонтёры финансового просвещения занимаются благотворительной деятельностью в области повышения финансовой грамотности. Предусмотрены программы как для потребителей финансовых продуктов и услуг, так и для предпринимателей.
Национальная стратегия по финансовой грамотности предусматривает поддержку государственных инициатив российскими банками. Важную роль в её реализации может сыграть Сбербанк, обладающий необходимой финансовой экспертизой, масштабной филиальной сетью, передовыми технологиями и большим опытом проведения обучающих мероприятий в сотрудничестве с образовательными учреждениями и региональными властями. Повышение уровня финансовой грамотности в России является важным направлением деятельности Сбербанка. В апреле 2017 года Сбербанк выступил генеральным партнёром Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая прошла во всех регионах страны под эгидой Минфина России.