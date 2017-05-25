В поселке Можайское пройдет праздник воздушных змеев

Праздник воздушных змеев «Полеты не во сне, а наяву» пройдет 3 июня в поселке Можайское Вологодского района. Организаторы праздника приглашают вологжан принять в нем участие и смастерить своего воздушного змея из подручного материала.

Массовый запуск воздушных змеев в небо начнется в 15.30. После запуска участников акции ждет экскурсия в Доме-музее имени А.Ф. Можайского, где им расскажут новые интересные факты из жизни обитателей усадьбы Котельниково.

На протяжении всего праздника для его участников будет работать мастер-классы по моделированию фигур из воздушных шаров и изготовлению народной куклы.

Добавим, что в прошлом году в празднике воздушных змеев приняли участие восемь семей.

- Чаще всего сейчас мастерят змеев из полиэтилена и реечек, реже встречаются бумажные. В тот год в празднике принимал участие «заграничный» змей, были и покупные, тоже очень красивые,- рассказали в Доме-музее.

Для участия в празднике воздушных змеев желательна предварительная запись по телефонам: 55-53-80, 8-921-120-56-57, 8-900-543-77-09.