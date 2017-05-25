На подготовку школ и детсадов Вологды к новому году выделили 50 млн рублей

25.05.2017 [Общество]

На подготовку школ и детских садов к новому учебному году из городского бюджета выделено 50 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, эта сумма в два раза превышает средства, выделенные в прошлом году.

Основные работы в образовательных учреждениях начнутся летом, в период каникул. В порядок планируется привести около 70 учебных заведений.

«Приблизительный график приемки образовательных учреждений уже составлен. Они начнутся с конца июня. Но еще нужно отработать с контролирующими органами: Роспотребнадзором, Госпожнадзором, ГИБДД, профсоюзами. И в этом году впервые будем включать представителей городского родительского совета и совета отцов. Чтобы родители тоже видели, как это происходит, на что обращается внимание при приемке», – пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Напомним, что на обновление зеленых насаждений  возле образовательных учреждений выделено 1,7 млн рублей из городского бюджета. Эти деньги были направлены на спил проблемных деревьев.

На сегодня эти работы выполнены организацией «Учсервис» на территориях трех школ и двух детских садов областного центра. Всего в период летних каникул планируется произвести работы на 23 объектах. То есть в среднем на спил деревьев возле одного учреждения тратится почти 74 тысячи рублей.

Тэги: бюджет, школы, детсады, деревья
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Никольске сгорели три жилых многоквартирных дома
Под Вологдой иномарка насмерть сбила пешехода
Жильцам сгоревших в Никольске домов выплатят материальную компенсацию
В Великом Устюге уволили майора полиции, не оказавшего помощь убитому боксеру в клубе «Дежнев»
Козла, который три дня бродил по улицам Вологды, пристроили в контактный зоопарк
Детские лагеря «Легенда» и «Янтарь Плюс» в Вологодской области летом не откроются: нет денег
Экс-гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» освободили от штрафа за неуплату налогов по амнистии в связи с 70-летием Победы
В Вологде двое юношей украли стоящий возле магазина платежный терминал
Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб
В Молочном с родителей воспитанников детсада «Родничок» пытались собрать деньги на утепление спальни
25.05.2017 [Общество]

Новый детсад в Устюжне, который должны были сдать три года назад, обещают открыть в 2018 году

437
1
25.05.2017 [Общество]

Вологодские депутаты приняли в первом чтении законопроекты о поддержке обманутых дольщиков

595
0
25.05.2017 [Общество]

Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам

931
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В поселке Можайское пройдет праздник воздушных змеев
На подготовку школ и детсадов Вологды к новому году выделили 50 млн рублей
В Белозерске гниет ладья-символ города, а туристов оставили без общественных туалетов
В Череповце директор строительной фирмы задолжал работникам 330 тысяч рублей
Реставрационные работы в Воскресенском соборе Вологды начнутся этим летом
Новый детсад в Устюжне, который должны были сдать три года назад, обещают открыть в 2018 году
Модули быстрой оплаты банка «Вологжанин» набирают популярность
 
23.05.2017 [Общество]

Затянувшийся капремонт: в Вологде жильцы не пускают рабочих в свои квартиры для замены труб

2370
0
25.05.2017 [БлогоVO]

Какое же у нас правовое государство!

393
0
25.05.2017 [Обзор Прессы]

Пятнадцатилетний незрячий музыкант отдал гонорар на строительство детского хосписа в Омске

22
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика