На подготовку школ и детсадов Вологды к новому году выделили 50 млн рублей

На подготовку школ и детских садов к новому учебному году из городского бюджета выделено 50 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, эта сумма в два раза превышает средства, выделенные в прошлом году.

Основные работы в образовательных учреждениях начнутся летом, в период каникул. В порядок планируется привести около 70 учебных заведений.

«Приблизительный график приемки образовательных учреждений уже составлен. Они начнутся с конца июня. Но еще нужно отработать с контролирующими органами: Роспотребнадзором, Госпожнадзором, ГИБДД, профсоюзами. И в этом году впервые будем включать представителей городского родительского совета и совета отцов. Чтобы родители тоже видели, как это происходит, на что обращается внимание при приемке», – пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Напомним, что на обновление зеленых насаждений возле образовательных учреждений выделено 1,7 млн рублей из городского бюджета. Эти деньги были направлены на спил проблемных деревьев.

На сегодня эти работы выполнены организацией «Учсервис» на территориях трех школ и двух детских садов областного центра. Всего в период летних каникул планируется произвести работы на 23 объектах. То есть в среднем на спил деревьев возле одного учреждения тратится почти 74 тысячи рублей.