В Белозерске гниет ладья-символ города, а туристов оставили без общественных туалетов

На очередном заседании совета Белозерска жители спросили главу города и района Евгения Шашкина, когда отремонтируют ладью (символ Белозерска) и когда в городе появятся общественные туалеты. Носовая часть ладьи сгнила и портит туристам впечатление от города, а старых туалетов, которые портили впечатление раньше, теперь нет, но новых тоже не появилось.

Вопрос о том, когда будет отремонтирован памятный знак, в конце заседания задал один из местных жителей. Видеозапись ответа Евгения Шашкина выложили в группе «On-line Белозерск».

- Начинается туристический сезон, к нам начали приезжать туристы. Когда они приезжают, они куда подъезжают? Они подъезжают к валу, памятному знаку – камень и ладья. Посмотрите, в каком состоянии находится наш памятный знак ладья! Носовая часть сгнила, он может упасть. У меня вопрос, будет ли отремонтирована эта ладья? – спросил мужчина. - Будет отремонтирована. Сроки здесь никак не установишь. Ремонт ладьи затрачивает тоже средства, которые должны расходоваться из бюджета по торгам. Будут объявлены торги, кто их выиграет, кто будет выполнять эти работы. Может, мы вообще ладью заменим, посмотрим. Проще заменить данную ладью как объект на новый. Из другого региона нам предлагали ее даже перевезти, это было давно уже. Латать ее бесполезно. Поэтому мы сейчас рассматриваем, изучаем эти вопросы, как нам приобрести такую лодку где-то подешевле, даже у нас в районе пытались найти мастера, который бы сделал,- ответил Евгений Шашкин.

Вот такой вид много лет открывался из общественного туалета в Белозерске, который в итоге снесли. Фото жителей.

Еще один вопрос, который был задан главе Белозерска, касался снесенных общественных туалетов. Их вид и состояние вызывал нарекания у жителей (это были старые деревянные туалеты с дырой в полу, причем без дверей). Приезжающие в город туристы от вида туалетов были в шоке, об этом в прошлом году писал житель города. В итоге они были снесены.Однако новые вместо них так и не появились.

- Вместо того, чтобы отремонтировать туалеты, город их снес совсем. Приедут туристы, куда они пойдут? У нас нет общественного туалета, - прозвучал вопрос от жителя. - Вы когда вопросы-то задаете, так с умными людьми посоветуйтесь, не знаю, кто вас там спонсирует или надумывает ваши эти вопросы. До этого что было: «Снесите туалеты! Невозможно туда ходить!». Ведь чтоб построить новые на этом месте, нужно снести сначала старый, понятно? А по щучьему веленью у нас ничего не бывает, есть 44 закон, кто будет строить, объявляется конкурс на строительство этого туалета. Тоже затраты пойдут: на материалы, на работу, на все остальное. Опять затраты идут! Понимаете, мы же работаем в рамках закона, я не могу по щучьему велению взять, убрать и сразу же поставить в один же день. Меня правоохранительные органы привлекут: где я взял деньги на данный туалет. Все будет, но сейчас так вот мы не можем, как раньше: снес и поставил, - ответил Евгений Шашкин.

В группе «On-line Белозерск», где жители обсуждают видео заседания совета, появился комментарий: