В Череповце директор строительной фирмы задолжал работникам 330 тысяч рублей

В Череповце директора одной из строительных фирм города подозревают в невыплате работникам 330 тысяч рублей зарплаты, сообщает региональное управление следственного комитета. По данным Newsvo, речь идет об ООО «СК «АЛМАЗ».

По версии следствия, с августа 2016 года по январь 2017 года директор организации полностью не выплатил зарплату шести своим подчиненным, задолжав им почти 330 тысяч рублей. При этом финансовая возможность своевременно выплатить заработную плату у руководителя имелась, поскольку в данный период фирма располагала более чем 5 миллионами рублей для расчетов с контрагентами.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, ведется следствие.