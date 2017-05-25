В Череповце директор строительной фирмы задолжал работникам 330 тысяч рублей

25.05.2017 [Экономика]

В Череповце директора одной из строительных фирм города подозревают в невыплате работникам 330 тысяч рублей зарплаты, сообщает региональное управление следственного комитета. По данным Newsvo, речь идет об ООО «СК «АЛМАЗ».

По версии следствия, с августа 2016 года по январь 2017 года директор организации полностью не выплатил зарплату шести своим подчиненным, задолжав им почти 330 тысяч рублей. При этом финансовая возможность своевременно выплатить заработную плату у руководителя имелась, поскольку в данный период фирма располагала более чем 5 миллионами рублей для расчетов с контрагентами.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, ведется следствие.

Тэги: зарплаты, долги, Строительство
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