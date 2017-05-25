Реставрационные работы в Воскресенском соборе Вологды начнутся этим летом

Помещение для картинной галереи в Вологде до сих пор не готово, а ремонтно-реставрационные работы в Воскресенском соборе, откуда ее выселили, начнутся этим летом. Об этом сообщает официальный сайт вологодской митрополии.

К такому заключению пришли участники рабочей встречи, проведенной по инициативе митрополита Игнатия в Воскресенском кафедральном соборе Вологды. Митрополит в ходе встречи отметил, что епархия с самого начала была заинтересована в привлечении подрядчика, имеющего большой опыт проектирования и реставрации культурных памятников. Им в итоге стала череповецкая фирма «Электра», у которой такой опыт есть.

Разработкой проекта ремонтно-реставрационных работ Воскресенского кафедрального собора займется «Проектная мастерская реставрации и строительства» Вологды под руководством Сергея Попова.

Ранее в этом году были проведены работы по обследованию Воскресенского собора с целью определения степени физического сохранения памятника федерального значения для его комплексной реставрации. Параллельно проводятся историко-архивные работы для составления исторической справки, являющейся базовым документом, отражающим историю и определяющим типологию собора.

В информационном отделе вологодской митрополии Newsvo рассказали, что точная сумма, которую потратят на реставрацию храма, пока неизвестна, однако это будут внебюджетные деньги. Ранее предполагалось, что к восстановлению храма подключатся меценаты и общественность. Распределением средств занимается попечительский совет по восстановлению Воскресенского собора, возглавляемый губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Напомним, Воскресенский кафедральный собор ранее использовался в качестве центрального выставочного зала Вологодской областной картинной галереи. В июне 2015 года Вологодская митрополия обратилась к региональному правительству с намерением получить обратно свои когда-то утраченные здания, и областные власти решили передать собор в собственность РПЦ. Планировалось, что к декабрю 2016 года галерея переедет в здание на Мира, 34, однако сроки несколько раз переносились, и оно до сих пор не подготовлено для этих целей.

Пока выставки галереи проходят в части выставочного зала, который находится в Воскресенском соборе, в доме Корбакова и в Шаламовском домике. В апреле начальник департамента культуры области Владимир Осиповский заявил, картинная галерея отметит новоселье в конце 2018 года, либо в начале 2019 года.