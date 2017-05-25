Новый детсад в Устюжне, который должны были сдать три года назад, обещают открыть в 2018 году

Новый детский сад на 80 мест в Устюжне обещают открыть в 2018 году, об этом в ходе своей рабочей поездки в райцентр заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Работы на «замороженной» стройке начнутся этим летом.

Детсад должны были сдать к 25 декабря 2014 года, администрация Устюженского района заключила контракт на строительство садика с подрядной организацией три года назад. Устюжне на строительство детсада выделили 45 млн рублей из областного бюджета.

Аукцион на строительство был проведен 23 января 2014 года, начальная цена контракта была обозначена суммой 60,4 млн рублей. Победителем аукциона было признано ООО "Алирви" из Вологды, предложившее выполнить работы за 44 млн рублей. Однако подрядчик обанкротился, а важный для города объект превратился в долгострой. На сегодняшний день завершены лишь работы нулевого цикла, выполнено устройство фундаментов трех корпусов, установлен металлический каркас.

Во время прямой линии, которая прошла в Вологде 7 декабря 2016 года, жители спросили главу региона, когда достроят детский сад в Устюжне.

- Я знаю об этой проблеме. Помню, несколько лет назад самая главная проблема в Устюжне была связана с подъездом к городу. Дорога была в ужасном состоянии. Средства были выделены, дорога отремонтирована. Будет в городе и детский сад. В бюджете области на 2017 год в полном объеме предусмотрены средства на завершение строительства здания детского сада на 80 мест в Устюжне в сумме 62,7 миллиона рублей, - прокомментировал глава региона.

На этой неделе, 23 мая, руководство муниципалитета заверило губернатора, что строительство детского сада возобновится этим летом. Проектная документация прошла процедуру корректировки, получено положительное заключение госэкспертизы. Предусмотрены необходимые средства на текущий год: 63 млн. рублей из областного бюджета и 7 млн. из районного бюджета. Летом будет проведен аукцион, выбран подрядчик, с августа строительство продолжится.

- Уверен, что совместными усилиями мы откроем это учреждение в следующем году, - сказал Олег Кувшинников. - История не должна повториться, поэтому главе района поручено осуществлять контроль за работой подрядной организации и качеством строительства.

Добавим, что завершение строительство этого детского сада значится среди основных задач департамента строительства области на 2017 год.

В 2013 году Устюженский район был в списке семи муниципалитетов области, где потребность в строительстве детских садов была наиболее острой. Однако сейчас, по данным пресс-службы губернатора, в Устюженском районе доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%, для детей в возрасте от 0 до 3 лет - 94,2%. Тем не менее, очередь в детские сады составляет еще более 200 человек.

Справка

ООО "Алирви" сейчас находится в стадии ликвидации. Его учредители - Ирина Кустова (45%), Юрий Смагаринский (4%) и Вологодское районное потребительское общество (51%). Юрий Смагаринский - председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма Еврейская община" Вологды. Ирина Кустова в мае 2016 года обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом). В обоснование заявления она указала, что по состоянию на 28.04.2016 имеет неисполненные более трех месяцев обязательства в сумме более 6 млн. руб. В марте 2017 года суд продлил в отношении Кустовой процедуру реализации имущества гражданина на шесть месяцев с 8 марта 2017 года.