Модули быстрой оплаты банка «Вологжанин» набирают популярность

На сегодняшний день уже более 30 ведущих компаний внедрили на своём сайте модули быстрой оплаты, разработанные банком «Вологжанин», и активно их используют. Среди участников - поставщики коммунальных услуг, управляющие компании и ТСЖ, а также учебные заведения. На своём сайте платежи принимают следующие известные организации: МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МУП «Вологдагортеплосеть», УК «Бывалово», УК «Верхний посад», УК «Союз», ОАО «Коммунальщик», УК «ВАС-сервис» и УК «ВАС-сервис+», УК «Сантехмонтаж», учебный центр «АБВ» и другие.

Использование указанного модуля быстрой оплаты позволяет компаниям открыть для своих клиентов дополнительный удобный канал оплаты, который может круглосуточно принимать платежи с карты любого* банка и показания счетчиков (при необходимости). Клиенту при этом не требуется дополнительно тратить время и средства на визит к терминалу или в офис банка для оплаты. Заходя на сайт, клиент вводит основные параметры платежа: номер лицевого счета или ФИО, сумму платежа и данные своей банковской карты. Зачисление средств на счет компании происходит также быстро, как если бы клиент производил оплату в офисе банка. Платежи через указанные модули основаны на современных технологиях и проходят напрямую через банковскую систему с выдачей стандартного платежного документа, подтверждающего оплату.

Важно отметить, что подключение организации к модулю быстрой оплаты осуществляется бесплатно и в максимально короткие сроки. Кроме того, специалисты банка оказывают консультационную и техническую поддержку не только на этапе запуска, но и во время сопровождения услуги.

* Для обеспечения безопасности платежей в сети Интернет карта должна быть подключена к мобильным сервисам банков (SMS-информированию) или иметь одноразовые пароли для совершения интернет платежей.