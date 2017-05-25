Череповчанин убил хозяина квартиры, который его приютил, из-за храпа

25.05.2017 [Происшествия]

Пьяный череповчанин убил приютившего его в своей квартире знакомого из-за слишком громкого храпа.

По версии следствия, трагедия произошла 23 мая в квартире дома на улице Мамлеева в Череповце, в которой подозреваемый жил с разрешения 43-летнего хозяина. Между мужчинами произошла ссора, которую спровоцировал «гость», недовольный храпом хозяина квартиры. Подозреваемый бил его руками по голове, причинив травмы, от которых мужчина скончался на месте.

Известно, что череповчанин жил у знакомого последние 1,5 года и ранее неоднократно ссорился с ним по незначительным бытовым поводам, сообщает региональное управление следственное управление.

Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Тэги: убийство, ссора
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