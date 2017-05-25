Вологжане с ограниченными возможностями здоровья стали призерами Всероссийских соревнований

25.05.2017 [Спорт]

Вологжане привезли медали с нескольких соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые прошли в мае в разных городах России.

Вологжанин Владимир Коновалов, выступающий в категории B1 вместе со своим напарником Владиславом Садыковым, стал серебряным призером Чемпионата России по легкой атлетике (спорт слепых) на дистанции 400 м. Соревнования прошли в Салавате. Кроме того, вологжане заняли четвертое место в беге на 800 и 1500 метров.

Сергей Грачев из Вытегры стал призером Чемпионата России по пауэрлифтингу (спорт слепых), на который приехали 57 спортсменов из 22 регионов России. Сергей завоевал серебро в категории до 60 кг.

Вологжанин Игорь Кузнецев остановился в шаге от пьедестала почета на Чемпионат России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Смоленске. В толкании ядра он занял 4 место, а в метании диска - 5-е.

Тэги: спорт, инвалиды
Фото: спорт-центр35.рф
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