Директора «Никольских теплосетей» оштрафовали за игнорирование обращений жильцов

25.05.2017 [Общество]

Директора МУП «Никольские теплосети» Сергея Берсенева оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений жильцов, сообщает областная прокуратура.

Прокурорская проверка показала, что в феврале этого года в организацию поступило обращение никольчанки по вопросу обоснованности начисления платы за отопление на общедомовые нужды. Согласно закону, ответ на него должен был быть подготовлен в течение 30 дней, однако этот срок был нарушен, документ был направлен адресату только после вмешательства прокуратуры района.

В отношении руководителя «Никольских теплосетей» Сергея Берсенева было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». По результатам его рассмотрения в суде Берсенев был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

Тэги: чиновники, бюрократия
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