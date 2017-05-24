Пострадавший от пожара в Никольске дом чиновники хотят ремонтировать в рамках капремонта

Жители дома, пострадавшего во время крупного пожара в Никольске 19 мая, жалуются на отсутствие помощи со стороны местных властей.

Во время пожара пострадали несколько квартир дома №43 по улице Садовой: от высокой температуры расплавились окна, отлетавшие от очага возгорания головешки повредили кровлю и стены. Сегодня в редакцию Newsvo обратились вологжанка Лариса с жалобой на действия местных властей.

- В этом пожаре пострадала моя свекровь, она как раз живет в доме, который уцелел – Садовая, 43, как раз тот подъезд, который больше всего пострадал. Столкнулись с враньем властей: до этого были репортажи везде, было обещано, что будут этот дом восстанавливать. Теперь же говорят, что будет выделено три тысячи откуда-то и пять тысяч за счет местных властей, то есть всего восемь тысяч денег. Им сказали, что ваш дом, может, и пострадавшим-то признать нельзя, у вас хоть стены остались. Все, что было обещано, не соблюдается, - рассказала женщина.

По словам Ларисы, ее свекровь живет одна. Она написала заявление на получение материальной помощи, но пока неизвестно, выделят ей деньги или нет. Страховые агенты, которые приходили в квартиру, заявили, что восстановление окон не входит в страховку.

- А некая Баданина, не знаю, как-то она связана с администрацией, вообще сказала, что телегу для вывоза мусора (там стекла, угли) поставят, но вывоз будет за ваш счет. Вплоть до такого доходит. Сарай и баня, которые сгорели, назвали самостроем, за них тоже никто платить не будет, - возмущается Лариса.

За комментарием по этой ситуации мы обратились в администрацию района. Там нам рассказали, что помощь пострадавшим жильцам дома № 43 все же будет оказана. У чиновников появилась идея отремонтировать дом за счет средств, отчисляемых на капитальный ремонт, но накоплений жителей для этого явно недостаточно.

- Мы сегодня решали вопрос с правительством области, ищем подходы к включению этого дома в капитальный ремонт за счет фонда капитального строительства, поскольку он пострадал в результате пожара. Вчера город ходил к жильцам, видимо, не совсем договорились, сегодня идет глава района вечером на собрание. Но вы сами понимаете – это частное жилье, там только две квартиры муниципальные. Они жили 30 лет и ничего там не делалось, а сейчас все сделать от и до? Мы ищем варианты решения, конечно, помогать мы им будем, и никто не отказывается от того, что им помогать, но и им самим нужно тоже идти навстречу, - рассказали Newsvo в администрации района.

По словам чиновников, проблема с вывозом мусора также будет решена: накануне он уже вывозился за счет управляющей компании.

Однако вопрос в том, как быстро удастся добиться выделения денег на ремонт дома. Пострадавшие считают, что это может затянуться, а людям придется жить среди разрухи.