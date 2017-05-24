В Великом Устюге возбуждено уголовное дело в отношении директора детско-юношеской спортивной школы

В Великом Устюге директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Великий Устюг» Сергей А. и его супруга подозреваются в присвоении денег.

По версии следствия, в декабре 2016 года директор школы решил присвоить денежные средства учреждения, полученные от оказания платных услуг на лыжной базе «Салют» в Великоустюгском районе. Кроме того, он вовлек в совершение преступления и свою супругу, исполнявшую обязанности кассира базы.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в течение 3 месяцев женщина, получая от посетителей лыжной базы оплату за услуги, указывала в квитанциях стоимость предоставленной услуги на меньшую сумму. А е муж предоставлял ложные отчеты о поступивших денежных средствах. Так они присвоили около 14,5 тысяч рублей.

Как нам ранее стало известно из собственных источников, после этого Сергей А., пытаясь отвести от себя подозрения, хотел фиктивно устроить на должность кассира свою дальнюю родственницу.

- В марте мне позвонил Сергей А. и пригласил прийти к нему в спортивную школу, чтобы поговорить. Я пришла, и он попросил меня подписать приказы о моем принятии на работу и увольнении в должности кассира на лыжной базе «Салют». Я, не подозревая ничего плохого, расписалась, хотя ни дня там не работала, да и приказы были оформлены задним числом. Спросила его, почему он так делает, он сказал, что все законно, просто так нужно, - рассказала нам женщина.

По ее словам, на этом предприимчивый директор не остановился и в конце марта уже сам пришел к женщине на работу. Разговор был достаточно щекотливым:

- Он пришел ко мне и сказал: «Возьми всю вину на себя – тебе ничего не будет, максимум дадут условный срок, а я потом за это с тобой рассчитаюсь. Вдруг к тебе придет полиция, ты скажи им, что это ты работала кассиром и брала деньги без моего ведома», - рассказывает устюжанка.

У женщины двое детей, ей никак не хотелось попадать под уголовное преследование.

- Я, естественно, отказалась свидетельствовать против себя, у меня семья и дети, кому я потом нужна с судимостью, да и вообще, почему я должна покрывать его преступления. Я долго сомневалась и все-таки решила идти в полицию, - с облегчением рассказывает женщина.

Как выяснилось, полицейские уже тогда были практически уверены в причастности Сергея А. и его жены, которая работала кассиром, к совершенному преступлению.

В ходе оперативных действий сотрудники Великоустюгского ОБЭП нашли достаточно доказательств и ходатайствовали о возбуждении уголовного дела в следственный комитет. По результатам проверки следственный отдел по Великоустюгскому району возбудил в отношении директора спортшколы уголовное дело по статье о присвоении с использованием служебного положения. В отношении его супруги возбуждено уголовное дело по статье о присвоении.