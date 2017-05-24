Вологодская область присоединилась к всероссийской программе «Бизнес класс»

Сбербанк и Google при поддержке Правительства Вологодской области объявили о запуске бесплатной программы для развития микро- и малого предпринимательства — «Бизнес класс». Действующие и начинающие бизнесмены региона смогут узнать, как начать собственное дело или вывести существующий бизнес на новый уровень. Регистрация участников открыта с 23 мая на сайте www.business-class.pro. Проект также будет запущен в Новгородской и Мурманской областях.

«В Вологодской области реализуется комплекс мероприятий, направленный на развитие и поддержку новых направлений и проектов в сфере малого бизнеса. Многие такие инициативы носят важный социальный характер, помогают улучшить качество и доступность образовательных, медицинских, транспортных услуг, создают новые рабочие места. Мы рассчитываем, что бесплатная программа «Бизнес класс» будет способствовать развитию предпринимательства, и с ее помощью малый бизнес станет вносить еще больший вклад в экономику региона», отмечает заместитель Губернатора Вологодской области Алексей Кожевников.

Занятия стартуют 15 августа и продлятся 5 месяцев. Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он составлен из видеоуроков, тестовых заданий, вебинаров и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также наставничество и встречи с опытными экспертами. Интенсивный курс «Бизнес класса» состоит из восьми онлайн-модулей и четырех очных мастер-классов, которые пройдут в Великом Новгороде.

Участникам предлагаются на выбор две траектории обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». Первая группа пройдет программу, направленную на создание бизнес-плана, регистрацию и развитие своего дела с нуля. Вторая займется анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием предпринимательских навыков, оптимизацией бизнеса и стратегией его продвижения. К наиболее активным участникам будут прикреплены наставники, которые на каждом этапе смогут отвечать на возникающие вопросы и поддерживать в принятии бизнес-решений. Все теоретические материалы программы подготовлены ведущими российскими бизнес-экспертами, которые также будут доступны для дополнительных консультаций в формате вебинаров по таким темам, как бизнес-моделирование, финансы, онлайн-маркетинг и другие.

«Мы благодарны Правительству Вологодской области за всестороннюю поддержку в реализации «Бизнес класса» в регионе. Надеемся, что программа будет интересна локальным представителям МСП-сектора и поможет им грамотно подходить к созданию или развитию своего дела, — говорит Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия. — Участникам будут рекомендованы тестовые задания, видеоуроки и дополнительная литература для самостоятельного изучения. На протяжении всего курса будет проводиться поэтапная оценка их достижений. Самые активные смогут принять участие в очных мастер-классах в Великом Новгороде».

«Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели не только получали современные и качественные финансовые услуги, но также имели доступ к новым знаниям и инструментам, благодаря которым они могут развивать свой бизнес, — комментирует Сергей Нечаев, управляющий Вологодским отделением Сбербанка. — Программа «Бизнес класс» ориентирована как на начинающих, так и на опытных предпринимателей. Она разработана ведущими бизнес-экспертами России и благодаря этому учитывает специфику и особенности российского рынка».

По завершении программы опытные предприниматели познакомятся с новейшими методиками и инструментами для развития бизнеса в современных реалиях, а начинающие бизнесмены получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела.

Регистрация в бесплатной программе «Бизнес класс» — первый шаг на пути к успешному бизнесу!