Новую производственную линию по переработке льна открыли в Устюженском районе

Новую линию по переработке льнотресты – льняной соломы – открыли в деревне Брилино Устюженского района накануне, сообщает пресс-служба губернатора.

Решение о строительстве линии по переработке льнотресты на короткое волокно было принято руководством сельхозпредприятия «Пригородный Плюс». Предприятие уже не первый год специализируется на производстве молока на базе собственной кормовой базе, а также льноводстве. Кооператив полностью обеспечивает себя посевным материалом. Так, в 2017 году предприятие планирует произвести посев льна-долгунца на площади 460 гектаров. Это на 5 гектаров больше, чем в прошлом году.

Цех под линию переработки льняной соломы строился в течение 2014 – 2015 годов. К зданию подведено электричество, установлена часть технологического оборудования. В перспективе есть возможность установки линии по переработке льнотресты в длинное волокно.

- С каждым годом рынок потребления льноволокна растет, сейчас из него производят даже порох. Мне кажется, перспективы у этого цеха огромные. Открытие новой линии в Устюженском районе позволит осуществлять своевременную переработку льнотресты, произведенную хозяйствами муниципалитета, - заметил губернатор Олег Кувшинников. – Лен – это традиционная культура, которая выращивалась на Русском Севере и пользовалась большим спросом в народно-хозяйственном комплексе Российской Федерации и Советского Союза. К великому сожалению, практически все регионы утратили свои возможности по переработке льнотресты и производству льноволокна. Вологодская область потенциал сохранила и развивает его. Сегодня мы один из наиболее развитых регионов России в области льноводства, самое северное в стране поле по выращиванию льна.

В Вологодской области работает 10 льнозаводов (в Бабаевском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Кич-Городецком, Никольском, Череповецком и Шекснинском районах). В прошлом году ими было переработано 7,3 тысяч тонн льнотресты. При этом, по данным пресс-службы губернатора, на внутреннем рынке России спрос на льнопродукцию ежегодно растет. За 2015 год реализовано 1,4 тысяч тонн, за прошлый - 1,8 тысяч.