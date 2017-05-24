Более 500 вологжан получили напоминания от "Вологдаэнергосбыта" о передаче показаний счетчика

24.05.2017 [Общество]

Накануне Вологдаэнергосбыт отправил вологжанам напоминания о том, что нужно передать показания электросчетчика. Эту услугу Вологдаэнергосбыт предложил вологжанам в  конце апреля. На адрес электронной почты можно получать напоминание о том, что нужно передать показания электросчетчика. За первый месяц более 500 человек уже воспользовались предложением компании.

Напоминание приходит один раз в месяц, 23 числа. В тексте сообщения есть активная ссылка на сайт поставщика электроэнергии, где сразу же можно передать показания счетчика. Это удобно, так как многие жильцы просто забывают передать показания в рекомендуемые даты.

Подписаться на услугу можно прямо на сайте Вологдаэнергосбыта по ссылке с главной страницы или через свой «Личный кабинет». Нужно только ввести номер лицевого счета, индивидуальный код с квитанции и адрес электронной почты. Если все данные введены правильно, на e-mail придет подтверждение об успешной подписке.

Передать показания счетчика, а также  просмотреть историю передачи показаний и платежей по своим лицевым счетам, позвонить и задать вопрос теперь можно и через мобильное приложение для смартфонов и планшетов с операционной системой Android. Это еще одна новинка от Вологдаэнергосбыта, разработанная для удобства вологжан.

Бесплатно скачать приложение можно в Google Play Market, введя в строке поиска «Вологдаэнергосбыт».

 

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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